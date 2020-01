Pět statečných bojuje o Cenu Chalupeckého

Do finále 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého postupuje pět finalistek a finalistů z řad vizuálních umělců do 35 let. Jak dnes oznámila mezinárodní porota, jsou mezi nimi Jakub Choma, autorská dvojice Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák a umělecký kolektiv působící pod názvem Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky.

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého působící pod názvem Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (zleva) Vojtěch Märc, Matěj Pavlík, Jan Kolský a Peter Sit | Foto: ČTK