Pětadevadesátiny Miloše Nesvadby mezi kuchyní a pracovnou

Potkáváme se za zvláštních okolností. 11. září 2001 u regálu s rajčaty, kde jsme v šoku sledovali na malé televizi náraz letadla do mrakodrapu obchodního centra v New Yorku. A teď (i když jen na dálku) v čase ochromeném koronavirem. Důvod? Miloš Nesvadba slaví v pátek neskutečných 95 let.

Miloš Nesvadba | Foto: Profimedia

V tomhle složitém období zůstává herec, spisovatel, ilustrátor a dlouholetý člen činohry Národního divadla v Praze pochopitelně doma. „Čas trávím na procházkách mezi pracovnou a kuchyní, kam se chodím dívat, jestli už není čas na jídlo,“ říká potutelně. Michal Nesvadba: Prý nesmím umřít, říkal jeden chlapeček Přečíst článek › „Když nemíjím manželku v obývacím pokoji, kde se obvykle dívá na televizi, jsem si jistý, že jdu do kuchyně právě včas. Pokud sedí u televize, tak je jasné, že si z kuchyně maximálně odnesu svou oblíbenou tureckou kávu, kterou mám i třikrát denně. Jediný pohyb, který v dnešní době mám, provozuji doma. Naštěstí máme dostatečně velký byt a po našich synech zůstaly další dva pokoje, tak si tu a tam vyrazím na opravdový výlet. Vzhledem k tomu, že víc šoupu nohama po zemi, než bych měl, i taková procházka zabere dost času.“ Šikovná taktika Cítí prý, že zapomíná víc a víc, ale cestu do své pracovny najde vždycky. „To mi dělá radost,“ usmívá se. Miloš Nesvadba, známý řadou kreseb pro děti (proslulá byla knížka Evička a Monoklíček), ale i postavou nesmělého nápadníka v Pyšné princezně, získal hereckou průpravu v Souboru mladých Jindřicha Honzla. Od roku 1948 působil v činohře Národního divadla, kde ztvárnil desítky rolí, například v inscenacích Vějíř, Hadrián z Římsů, Ze života hmyzu nebo Lucerna. Hrál ve třicítce filmů, vesměs v drobných rolích, účinkoval v dětských pořadech, jako výtvarník stál u zrodu satirického časopisu Dikobraz. Knihovny pomohou nakladatelům. A chystají Čapka a Hilského Přečíst článek › „S oblibou jsem mezi kolegy v divadle říkal, že jsem spíš malíř než herec. Naopak když jsem představoval nové ilustrace ke knížkám v nakladatelství, tvrdil jsem, že spíš herec než malíř. Dobrá taktika, abych unikl kritice,“ přiznává Nesvadba. „Pravda pravdoucí je, že jsem si na prknech Národního divadla zahrál šedesát sezon a ilustroval jsem tolik knížek, jejichž počet si ani nepamatuji. Obě dvě profese mě bavily, živily a dělaly šťastným.“ Svobodný pohled A co si dnes, po úctyhodných pětadevadesáti letech, myslí o světě? „Dospěl jsem k tomu, že se dá žít hodnotný život i přesto, Miloš Nesvadba se synem Michalem.Autor: Profimedia když je člověk poctivý, k lidem vstřícný, pilný, pracovitý a sám sobě nelže,“ tvrdí Miloš Nesvadba, otec také slavného Michala. „Bylo mi dvacet let, když skončila druhá světová válka. Přišla doba naděje, kterou vystřídal rok 1968, a všechno bylo jinak. Nesměl jsem pracovat v televizi, ale mohl jsem hrát divadlo a malovat. Pak nastal s rokem 1989 opět zlom a byli jsme všichni svobodní a já dál mohl malovat a hrát divadlo, ale v televizi už mě nechtěli. A dnes je tu další historický mezník. Celosvětová epidemie. Nehraji divadlo a nemohu už malovat. Mohu si ale vybrat, na jakou stranu se budu dívat z rohového okna mé pracovny. Do tváří lidí přes roušky zatím nevidím, abych poznal, jak jim je. Za sebe ale mohu říct, že jsem prožil krásný život a že je mi hezky, protože mám vzpomínky,“ uzavírá legenda české kultury. Héraklovy svaly nám nejspíš schází. Jeho smysl pro spravedlnost ne Přečíst článek ›

