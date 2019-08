Není dobrodruh jako dobrodruh, zpívali u nás pánové Voskovec a Werich v téže době, kdy Richard Halliburton podnikal své výlety. A měli pravdu: za poznáním se do cizích krajů vypravil kdekdo, žádný ale nedokázal přitáhnout pozornost čtenářů tak suverénně jako mladý romantik z Brownsville v USA.

Nadšení a odhodlání

Už za svého života se stal legendou. Jeho knihy Létající koberec, Nádherné dobrodružství, Sedmimílové boty či Za novými světy milovali lidé ze všech koutů planety, kterým tento neúnavný nadšenec projasnil náročné období mezi dvěma válkami.

Publikace Po stopách dobrodruha, kterou nyní vydalo nakladatelství Regia, přináší nový, intimnější pohled na někdejší superstar. Útlá knížka je sestavena z dopisů rodičům a přátelům z let 1912 až 1939 a díky výbornému překladu Hany Bortlové-Vondrákové v nich Halliburton ožívá se vším svým neskrývaným entuziasmem. I s úctyhodným odhodláním, které jeho matce a otci určitě přidělalo vrásky.

„Včera jsem se cítil tak mizerně, že jsem prostě musel něco udělat, a tak jsem vstal a šel a šel,“ píše mámě ve třinácti. Zdá se, že tak řešil všechny své trable, od vnitřního neklidu a neochoty budovat kariéru až po překonání smutku nad ztrátou mladšího bratra.

Útěk do New Orleansu

Přestože byl Halliburton cílevědomý student, na univerzitě v Princetonu vydržel sotva rok, načež tajně utekl do New Orleansu, odkud odplul do Evropy. Neuměl vysvětlit, co ho pohání. „Vím jen, že samotné pomyšlení na cestu, která mě čeká, mě činí nevýslovně šťastným.“

Otec Richarda překvapil telegramem, v němž mu nenadával, naopak mu vzkázal: „Jdi do toho a měj se parádně!“ Syn poznal Londýn i Paříž, na kole projel německý venkov. A pak se spořádaně vrátil na Princeton, aby dostudoval, načež si začal plnit sny ve velkém. „Musím zlézt Olymp a proplout Dardanelami do Konstantinopole,“ píše domů. „Jak vidíte, zcela mě ovládla toulavá nemoc.“

Tak se měla jmenovat i jeho první kniha „dobře namíchaná směs historie, literatury, autobiografie, humoru, patosu, romantiky, dobrodružství, komedie, tragédie, nákresů i fotografií“. Nakonec dostala název Královská cesta za dobrodružstvím. A stal se z ní bestseller.