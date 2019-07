Pořad Česko Slovensko má talent (ČSMT) už patří ke stálicím primácké programové nabídky. Letos se dočká své osmé řady (na obrazovkách odstartuje v pátek 30. 8. ve 20.15) a v roli speciálního porotce přivítá herečku Jiřinu Bohdalovou. Jinak zůstává složení poroty neměnné vedle Marty Jandové ji tvoří Diana Mórová, Jaro Slávik a Jakub Prachař. Novinkou bude speciální ČSMT aftershow, která se objeví na Prima COOL každé pondělí s novou moderátorskou dvojicí Sonia Edde a Jakub Kotek.

„Měla jsem radost, když mě televize Prima do show znovu oslovila. Natáčení jsme si hod- ně užili, všechno je v podstatě připravené, teď už nás budou čekat až živé přenosy,“ říká Marta Jandová. Talentovaných lidí je podle ní stále dost, i když by se mohlo zdát, že musejí být po předchozích ročnících značně „přebráni“.

„Pořád je takříkajíc z čeho brát. Účinkující jsou z celé Evropy, ale i z Asie, USA, Brazílie a Austrálie. Takže se navíc všichni procvičíme i v cizích jazycích,“ usmívá se zpěvačka a přiznává, že při sledování některých soutěžních čísel se neubránila slzám. „Hodně mě například dostali dětští akrobati z Ukrajiny. Jinak se letos sešlo opět hodně zpěváků a kouzelníků. A známá postava všech ročníků pan Pátrovič? Ten to nikdy nevzdá. Vtipné je, že pořád mluví o pokoře, ale sám ji vůbec nemá, protože nenechá ostat- ní lidi ani domluvit,“ uvádí Jandová.

Překvapení hosté

Se svým zábavným pořadem nazvaným jednoduše Marta se divákům přihlásí 3. září ve 21.35 jejími prvními hosty budou hudebníci Ondřej Brzobohatý a Marek Ztracený. „Pořad připravujeme s dramaturgyní Martinou Jandovou, mojí ‚macechou‘. Naším cílem je překvapovat pozvané hosty tím, že do Divadla U22 v Praze-Uhříněvsi, kde probíhá natáčení, pozveme někoho blízkého jejich srdci. Každou tu dvojici musí prostě něco spojovat - profese, záliba či schopnost. Třeba zpěvačka Marta Kubišová a herečka Patricie Solaříková mají společné to, že jsou to pejskařky,“ sděluje Marta Jandová. „A taky se v pořadu hodně zpívá,“ dodává.

Mezi dalšími podzimními taháky televize Prima figuruje nová řada seriálu Temný Kraj nabídne sedm případů sériových vražd inspirovaných skutečnými událostmi, které se svými kolegy řeší elitní kriminalista Petr Kraj v podání Lukáše Vaculíka.

Tentokrát ho na venkově drží nejen jeho pes Egon, ale také nedořešený případ vraždy, která se ho osobně týká. Z herců se v seriálu nově objeví David Suchařípa, Markéta Hrubešová, Kamil Halbich či Jan Teplý.

S novými napínavými příběhy se přihlásí i seriál z lékařského prostředí Modrý kód, pokračovat budou i eska- pády bláznivé rodinky Krejzo- vých (nově i s Jaroslavou Kretschmerovou a Janem Dolanským). Jan Rosák bude opět průvodcem pořadu Poklad z půdy, k dalším stálicím Primy patří i Show Jana Krause, Partička, Vychytávky Ládi Hrušky či Prostřeno!