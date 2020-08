Pořad Tvoje tvář má známý hlas plný velkých proměn, hudebních čísel a osobností v rolích světových i tuzemských hvězd populární hudby se na obrazovky vrátí 5. září.

První oznámenou účinkující je herečka Erika Stárková, známá mimo jiné ze seriálu Most, pro niž je účinkování v Tváři splněním velkého dětského snu. „Jsem fanynka převlékání, tancování a zpívání, což si tady splním. Takže se neskutečně těším, bude to pořádná jízda,“ říká Erika Stárková, která je i úspěšnou divadelní herečkou. Skvělý výkon (v tomto případě zvláště pěvecký) podává například v komorním muzikálu pražského Divadla Komedie Lazarus, jenž je posledním dílem Davida Bowieho.

Druhým odtajněným soutěžícím je zpěvák a frontman skupiny Lake Malawi Albert Černý. „Dlouho jsem váhal, protože jsem se trochu bál, že se v projektu nebudu cítit. Ale nakonec po těch zkušenostech, co jsem nasbíral za poslední rok nebo dva, si myslím, že jsem na to připraven a že si to dokážu užít. Moc se těším na to, že si zazpívám třeba nějaké mega hity,“ uvádí Albert Černý, jenž před rokem se svou kapelou zastupoval Českou republiku v izraelském Tel Avivu v soutěži Eurovize.

Místo herce Ondřeje Sokola, který tentokrát usedne v porotě, se moderování show Tvoje tvář má známý hlas ujme herec Vladimír Polívka. Výkony soutěžících budou dále hodnotit herečka a zpěvačka Eva Burešová a herec Aleš Háma.

Tradiční návraty

Nové díly oblíbených seriálů se přihlásí o slovo už během srpna. V Ulici se budou opět střídat vážnější témata s těmi odlehčenými. Diváky čekají dvě svatby, jedno narozené dítě, nové lásky i boj studentů za čistotu planety. Během podzimu pak vstoupí do děje nová rodina.

Ordinace v růžové zahradě 2 nabídne pokračování příběhů dlouholetých kamenických hrdinů, jimiž jsou Čestmír Mázl (Petr Rychlý), Běla Valšíková (Zlata Adamovská) či Bobo a Heluš Švarcovi (Martin Zounar a Martina Randová). Tým Specialistů, tvořený Martinem Dejdarem, Jiřím Hánou, Evou Leimbergerovou a Jacobem Erftemeijerem, bude opět v každém dílu vyšetřovat jeden kriminální případ.

Na obrazovku míří i nová série docu-reality Malé lásky, která nabídne pohled do zákulisí gynekologicko-porodnické kliniky v Plzni. Ve Výměně manželek se diváci budou moci například podívat, jak si poradí temperamentní Magda se svérázným tatínkem Martinem v maličkém bytě a jestli si dokáže Tereza užít deset dní v Holandsku.

Do novinky Married at First Sight se přihlásili nezadaní odvážlivci, kteří v minulosti vyzkoušeli všechny možné způsoby seznámení, ale svůj protějšek stále nenašli. „Výběr partnera tentokrát přenechají odborníkům z oblasti psychologie a biologie. Ti ze všech nezadaných zájemců vytvoří po náročných testech páry. Nevěsta se s vybraným partnerem uvidí poprvé v životě až před oltářem. A to před zraky svých nejbližších,“ sdělují tvůrci.

Z českých filmových premiér dojde na Špindl 2, Můj příběh, Román pro pokročilé nebo Šťastný nový rok.