Vesnice ve městě

Hradec Králové se tak přidal k dalším městům po celé republice, kde mohou lidé poesiomat využít. Předlohou pro toto ozvláštnění veřejného prostoru, kdy jeden z „jukeboxů“ je i v New Yorku, však byl známější projekt Kobzy – Piano na ulici. Vše začalo v létě 2013, kdy jen tak pro radost umístil v Praze prvních pět pian. Nápad se pak, stejně jako nyní poesiomaty, rozšířil i do dalších měst v republice. „V jednu dobu jich bylo po celé republice i 50, ale bohužel nejsou peníze a postupně mizí. Ale nebýt jich, nebyl by tu poesiomat,“ nastínil začátky Kobza. Velkou inspirací mu byla i postupně mizející vesnická kultura. „Byly to vesnické tlampače a jejich dechovka spojená třeba s výkupem kožek. Tak jsem si řekl, že by bylo pěkné, kdyby místo hlášení Národního výboru zněla poezie. A tak to vlastně začalo,“ dodal kavárník.

S jeho vynálezem jsou spokojeni všichni, kdo poesiomaty pustili na území svých měst. Naposledy se kladně vyjádřil primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. „Opravdu mě nadchl. Umí nejenom zpříjemnit procházku poslechem básní, záznamů z her nebo písničkou, ale zároveň poskytne také hodnotný výklad o našem městě,“ nechal se slyšet Hrabálek.

Celosvětově první poesiomat se zjevil na začátku března roku 2015 na náměstí Míru v Praze. V současné době jich je po celé zemi přes 20. „A pokud mě nepřejede auto, tak chci, aby jich byly tisíce. A to nejen v Čechách, ale po celém světě,“ neklade si malé cíle muž, který kromě pian přivedl do českých měst i pouliční šachy. Již v příštích dnech se jeho „roura“ plná poezie rozezní například v Jičíně, Plzni, Zlíně či na novém místě v Praze. Ve světě pak kromě New Yorku zní poezie z roury v Berlíně či Paříži. „Chci předefinovat veřejný prostor a více jej opět začlenit do myslí lidí coby prostor pro setkávání. A to hlavně ve městech. I když mám v hlavě spoustu nápadů, tak právě poesiomaty jsou můj životní projekt,“ dodal Kobza.

Poesiomat není napojený na elektrickou síť. Aby zahrál, musí člověk zatočit klikou a vyrobit elektřinu. A pak si nechat přehrát jeden ze zhruba dvouminutových zvuků. Cena jednoho kusu vyjde zhruba na 200 tisíc korun.

Kam za poesiomaty

• Hradec Králové – Tylovo nábřeží

• Vrchlabí - KrkonošskáVinohradský hřbitov – Havlův Poesiomet

• Praha 5 – Malvazinky - U Smíchovského hřbitova

• Břeclav - pěší zóna

• Blatná – náměstí J. A. Komenského

• Humpolec – Horní náměstí

• Slavičín – zámecký park

• Praha 2 – náměstí Míru

• Kersko – Hrabalův Poesiomat - Lesní ateliér Kuba v Kersku

• Brno - zahrada v Údolní ulici

• Mariánské Lázně - Goethovo náměstí

• Hlučín – Kulturní dům

• Opava - Sady svobody

• Klatovy - park za Černou věží

• New York - 6 East 1st Street

• Nové Město na Moravě - Komenského náměstí

• Ostrava – Poruba - Knihovna města Ostravy

• Šumperk - Na hradbách

• Praha 4 – Nusle - Náměstí Bratří Synků