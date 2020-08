V téměř zaplněném pražském vinohradském kostele Nejsvětějšího srdce Páně se dnes uskutečnilo poslední rozloučení s hercem a výtvarníkem Milošem Nesvadbou. Mše za dlouholetého člena činohry Národního divadla (ND), který zemřel 22. července ve věku 95 let, se zúčastnila rodina, kolegové i příznivci jeho díla. Na poslední cestu Nesvadbu doprovodili potleskem. "Byl to člověk, v jehož duši byl celý umělecký svět - herectví i malování," uvedl psychiatr, prozaik, básník a překladatel Jan Cimický.

Herec a výtvarník Miloš Nesvadba (na snímku z 8. března 2010). | Foto: ČTK

"Vzpomínám ráda na 40 let prožitých v angažmá v činohře ND a ve všech jsi Ty, Milošku," napsala do kondolenční knihy umístěné před vraty kostela bývalá tajemnice činohry ND Helena Tuháčková.