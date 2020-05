O letech povinné školní docházky se dá psát jako o dobrodružství, hororu nebo velké legraci. Podle toho, koho měl autor za učitele. V humoristickém příběhu Nahoru po schodišti dolů dostupuje šílenství žáků i jejich profesorů absolutního vrcholu.

DŽUNGLE PŘED TABULÍ. Stejnojmenný román a film patří k nejznámějším příběhům na téma učitel versus žák. Hrdinka knihy Nahoru po schodišti dolů se tento konflikt snaží řešit s humorem. | Foto: Archiv

V Americe patří k nejčtenějším románům ze školního prostředí, v Čechách dala název oblíbené kapele. Kultovní kniha Bel Kaufmanové Nahoru po schodišti dolů (v orginále Up The Down Staircase) z roku 1964 u nás zdomácněla počátkem sedmdesátých let díky kongenálnímu překladu Luby a Rudolfa Pellarových. Teď se vrací v novém vydání nakladatelství Argo. A je to stále stejná jízda.