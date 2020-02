Poslední cesta Josefa Čapka

Jeho obrazy se prodávají za desítky milionů. On sám se nikdy neprodal. Během nacistické okupace byl zapřisáhlým antifašistou, což ho stálo život. Dnes je to na den přesně 75 let, co malíře a spisovatele Josefa Čapka odvezli do koncentračního tábora v Bergen-Belsenu, kde snad zemřel na tyfus.

Diktátorské boty. Tento cyklus kreseb Josefa Čapka se gestapu nemohl líbit | Foto: repro/Společnost bratří Čapků