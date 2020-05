Na jedné straně sice napsal: „Až jednou budou lidé po let sklonu, ó, dcero, ptát se, čím tvůj otec byl? Tu odpověz: Člun, který ztratil cíl, a jelen uštván smečkou chrtů v shonu.“

Na straně druhé je ale i autorem těchto veršů: „Když vidím knih svých řad, já mohu klidně spát. Co moh jsem udělat, zde jest! A nedám si již rvát své jméno ni svou čest.“ Právě básníkovu fanfaronství je zasvěcen velkorysý komplet, jenž obsahuje pět set stran jeho pozdní milostné korespondence a k tomu ještě nově sestavený soubor básní Písně Viviany.

Vztah se všemi minusy

Zdroj: ArchivJaroslav Vrchlický (vlastním jménem Emil Jakub Frída) měl jistě mnoho důvodů k tomu, aby k stáru zatrpkl. Mladá básnická generace se vůči němu tvrdě vymezila. A v soukromí se zklamal vůbec nejhorším způsobem, jaký si lze představit. Jeho manželství se třemi dětmi, které on sám vnímal jako šťastné, ztratilo smysl poté, co se dozvěděl, že dva z jeho potomků jsou ve skutečnosti dětmi manželčina milence, známého a populárního herce Jakuba Seiferta.

Člověk se do toho neumí a nechce vžívat. Ze školních škamen jsme si odnesli obraz pána s mrožím vousem, jenž byl kdysi veleben a ctěn, nicméně ve 20. století, z něhož poznal prvních dvanáct let, už byl jen svou vlastní parodií.

O to více nás překvapí, že podle výzkumu Milana Šedivého, editora a vydavatele knižního boxu Své milence / Písně Viviany Listy a básně pro Justýnu Vondroušovou, je pravda docela jiná. Vrchlický, jenž se v dopisech své tajné pozdní lásce sám nazývá starým bláznem, pošetilým fantastickým dědkem či přeblaženým dědkem s dětským tělem, si užíval milostného poblouznění ještě v časech, kdy už ho společnost měla za odepsaného kmeta.

Ostatně i tady je nutno vážit slova, protože když Jaroslav Vrchlický v září roku 1912 umíral, bylo mu navzdory pečlivě pěstované vizáži literárního barda pouhých 59 let.

„Velectěná slečna“ Justa Vondroušová, učitelka jazyků, byla o sedmnáct let mladší než on. Bydlela ve Slaném, kde Vrchlický (rodák z nedalekých Loun) svého času studoval na gymnáziu. Samozřejmě, že se přes slavného přítele chtěla dostat do Prahy na výhodnější místo. A samozřejmě, že básník tento vztah vnímal se všemi jeho minusy.

„Justa“ ho však dokázala vytrhnout z letargie, eroticky vzrušit. A to se počítá. Přejme to onomu těžce zkoušenému pilíři české poezie, o který se leckdo rád otře, aniž by ho vůbec četl. Rozpustilé jsou už šifry, za něž se ti dva ve svých listech skryli. Ona byla Viviana a on Merlin kouzelník.

Opak Donchuána

Na objemném svazku dopisů, které shromáždil Milan Šedivý, je nejdojemnější právě fakt, že Vrchlický i přes své strašlivé zklamání dokázal přemluvit sám sebe, že přátelství se ženou má smysl.

Snášel, když ho týrala, hrála si s jeho nezkušenou duší. A uměl si vychutnat chvíle, kdy spolu byli v souladu. Jinak totiž neměl nic než práci. Nehezký, pravý opak donchuána, zato nesmírně pilný. Upřímně jí píše, jak ze všeho toho psaní „pitomí“, že jsou to jen „blbárny“ a že bývá „roztrpčen životem celým“.

Pak jí ale jednoho dne hlásí, že dokončil překlad Cyrana. Ten překlad žije dodnes. A stejně tak bychom neměli předčasně pohřbívat fenomén Vrchlický, o němž toho ještě hodně nevíme.