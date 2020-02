Kouzelné karamelky na dobrou noc napsala rozhlasová redaktorka Kateřina Kubalová, která má sama doma čtyři hodně živé děti. A z pohádek, které jim vypráví, a které fungovaly před spaním nejlépe, připravila knížku krátkých jednoduchých příběhů pro děti od tří do osmi let.

„Moc bych si přála, aby byla knížka co nejošmatanější, aby se hodně četla a aby se po ní dobře spalo. Jsou to přeci karamelky na dobrou noc,“ přála na křestu knížce s tím, že příběhy vychází z toho, co zažívají všichni rodiče doma: „Vsadím se, že v pohádkách řada rodičů svoje děti pozná. Příběhy o neučesánkovi, o bebíčkové vrbě, která pláče, když se sourozenci moc mlátí a perou a nebo třeba o obrovi koblihounovi, který chtěl jíst jen sladké, jsou inspirované každodenní realitou,“ přiznala Kubalová.

Herečka Jana Bernášková, má sama dvě děti a když přišla knížku pokřtít, byla nadšená. „Karamelkám přeji, aby se hlavně líbily dětem a aby se dostaly do co nejvíce dětských pokojíčků.“ Podobný vzkaz dal knížce do vínku i tanečník Jan Onder, který sám vydal knížku o Star Dance nebo pohádky Kdo zachrání pižďucha? A na místě ukázal, že je mužem činu. „To jste měli štěstí, že jsem někoho nezabil,“ komentoval Onder obrovskou ránu, se kterou poslal špunt dětského sektu přímo mezi diváky, kteří si přišli knížku o Kouzelných karamelkách koupit a nechat si ji podepsat. Knihu vydalo nakladatelství Grada pod značkou Bambook.