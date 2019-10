#martyisdead. Vítěz festivalu Serial Killer a nejdražší seriál české internetové televize Mall.tv se od neděle představí divákům.

ŠOK. Martinovi rodiče (Jan Grundman a Petra Bučková) nacházejí v synově notebooku stále nová a mrazivější odhalení. | Foto: Mall.tv

„Jestli neuděláš, co ti říkám, pošlu to video všem.“ Výhrůžka, která není na sociálních sítích nijak neobvyklá. Doplatili na ni už mnozí teenageři, kteří zveřejnili choulostivá videa či fotky a chytili se do „sítě“nehorázného vydírání.