Takzvaný Portrét z Lukánie objevil v roce 2008 profesor Nicola Barbatelli. Experty na období renesance ihned napadlo, že by mohlo jít o au-toportrét jednoho z největších myslitelů všech dob: vynálezce, přírodovědce a malíře Leonarda da Vinci.

Zároveň ale byli velmi skeptičtí, protože tento nevelký obraz vykazoval shodné rysy s jinou domnělou podobiznou geniálního umělce, která je vystavena ve florentské galerii Uffizi. A u té bylo už v ro-ce 1938 prokázáno, že jde o dílo namalované teprve sto let po Leonardově smrti.

Tajemný ambidextr

Jenže pak se znalci podívali na obraz z Lukánie pozorněji. Usoudili, že malba vznikla opravdu v době renesance, někdy na přelomu 15. a 16. století, tedy za Leonardova života. Přivolaný restaurátor si na zadní straně obrazu všiml nápisu PINXIT MEA, kterým Leonardo prokazatelně své výtvory signoval. Ta věta do češtiny nepřeložitelná, protože nesprávná znamená cosi jako „namalováno mnou“. Zároveň ale říká, že zobrazen je tady sám autor.

Slova jsou navíc napsána zprava doleva, zrcadlově, což je způsob typický pro leváky. A podle nedávného zjištění florentských kunsthistoriků byl záhadný muž z Vinci am-bidextr tedy člověk, který dokázal psát a malovat levou rukou stejně dobře jako pravou. Tuto schopnost má prý jen jedno procento lidí.

Písmo na obraze bylo porovnáno s poznámkami v dochovaných Leonardových zápisnících osminkového formátu, které slovutný tvůrce nosil u pasu, aby si do nich mohl za chůze zaznamenávat okamžité nápady. V mnoha rysech se shodovalo.

Autoportrét?

Ta část odborníků, která věří, že byl skutečně nalezen toužebně hledaný malířský autoportrét geniálního všeuměla, klade vznik díla (plus minus) do roku 1500. Leonardovi tehdy táhlo na padesát, chvíli nato rozpracoval svůj mistrovský kousek: Monu Lisu. Při pohledu na Portrét z Lukánie se ostatně děje totéž co při obdivování Mony Lisy v pařížském Louvru: oči vyobrazené postavy nás sledují, kamkoliv se hneme.

„Chceš-li malovat něčí portrét, čiň to za pošmourného počasí nebo když padá soumrak,“ zapsal si Leonardo. „Což nevidíš v ulicích, kolik krásy a půvabu se skrý-vá v podvečer nebo za špatného počasí v tvářích mužů a žen? Proto, ó malíři, použij dvůr se zdmi natřenými na černo a se stahovací střechou. A když je slunečno, měl bys jej přikrýt ochrannou plachtou. Jinak pracuj na obraze k večeru nebo když je zataženo či mlhavo, a to bude ta dokonalá atmosféra.“

Dovedeme si představit, že takto by přistupoval k Portrétu z Lukánie, pokud by byl jeho dílem. Pro pravost hovoří ještě jeden důkaz. Asi na stovce listů z Leonardovy dílny bylo objeveno cca 200 otisků prstů. Experti tvrdí, že se z nich dá zrekonstruovat otisk Mistrova levého palce. Hledali podobné stopy na obraze z Lukánie. A našli tři shodné detaily…

Jak si užít Leonardův rok



S audioknihou

Audiotéka vydala v podání Zbyška Horáka zvukovou podobu knihy Leonardo da Vinci známý i neznámý, kterou napsal na základě umělcových deníků Walter Isaacson.



S knihou

Součástí bohatě ilustrované publikace Matthewa Landruse Leonardo da Vinci, která vyšla v nakladatelství CPress, je i 15 příloh se vzácnými faksimile.



Na výstavě

Od 7. května do 8. září je v krásných podkrovních prostorách nové budovy Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích otevřena interaktivní expozice Leonardo. Na své si přijdou zejména rodiny s dětmi, pro které jsou o víkendech připraveny work-shopy na téma Létající stroje, Leonardův padák či Leonardova ztracená freska.



Na Kickstarteru

Pomocí crowdfoundingové kampaně na webu Kickstarter se parta nadšenců, která si říká Leonardo da Vinci Robot Society, rozhodla oživit Leonardův zdroj Drawmaton. Nákres tohoto vynálezu lze nalézt v rukopise zvaném Codex Atlanticus. Jde o dřevěného programovatelného robota (před-chůdce počítačů), který na zadání kreslí různé obrazy. Ovládá se ručně otáčením malého kolečka, jež aktivuje další převod. Zájemci si ho mohou objednat jako sadu. Sami si ho sestaví a uvedou do chodu.



S psychologem

Před 500 lety popsal Leonardo jednoduchým způsobem, jak odstranit stres a léčit duši pomocí kreativního tvoření. Jeho recept má 23 bodů a moderní psychologové se shodují s každým z nich. Zde je pár Mistrových rad: Jsi unavený — maluj květiny. Jsi rozzlobený — kresli čáry. Jsi nemocný — slepuj. Jsi znuděný — zaplň papír barvami. Jsi smutný — maluj duhu. Jsi rozhořčený — trhej papír na malé kousky. Máš těžké vzpomínky — maluj bludiště. Jsi zoufalý maluj cesty.