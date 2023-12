Herní radost i propadák roku 2023 očima zástupce šéfredaktora Deníku Vojtěcha Kučeráka:

Radost

Baldur's Gate 3

Zdroj: se svolením Larian Studios

Videoherní trh znovu překonal ten filmový, ve světě i v mém malém mikrovesmíru. Možná i proto, že pokračování adaptace milované knihy Duna tvůrci přeložili až na příští rok, ale to už je teď jedno. Již dlouho se mi, dokonce ani u knihy, nestalo, abych kvůli pokračování příběhu šel spát ve čtyři ráno. Hra Baldur's Gate 3 to dokázala. Jasně, navzdory obřím celosvětovým tržbám průmyslu je herní svět stále částí společnosti brán jako jakási okrajová forma zábavy. Ale schválně – zkuste se zeptat padesáti lidí na ulici, kolik z nich vidělo poslední film, který získal hlavní cenu Akademie, či hrálo dílo, jež letos dostalo takzvaného herního Oscara. Já bych vsadil na Baldurovu bránu, vstup do ní pro mě rozhodně patří k nejpříjemnějším kulturním zážitkům poslední doby.

Propadák

The Lord of the Rings: Gollum

Zdroj: se svolením Daedalic Entertainment

Tolkienova Středozem je tak propracovaný, barevný a zajímavý svět, že cokoliv s ním spojíte, bude alespoň trochu dobré, ne-li výborné… A nebo taky ne. Po tom, co část fanoušků lehce znervóznily, naštvaly, nebo dokonce vyloženě rozlítily Prsteny moci, přišel další úder. Videohra The Lord of the Rings: Gollum ale lidi nerozdělila tak jako seriál. Zde totiž panuje víceméně shoda – ruce pryč. Pokud si tedy nechcete krabici se hrou vzít na výpravu do Mordoru a nakonec ji hodit do lávy v Hoře osudu.