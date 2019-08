Řeší vraždy i znásilnění. Dvořák se kvůli natáčení Hlavy medúzy nechal zarůst

/ANKETA/ Nový osmidílný seriál České televize Hlava Medúzy nese název podle prvního dílu a také podle zmizelého světoznámého Rubensova díla. „Symbolem kriminální jednotky jsou hadi, které má Medúza místo vlasů. Co had, to zločin, co had, to případ,“ vysvětlil režisér Filip Renč. Natáčení tvůrce zavedlo i k rybníku Balaton v Sokolnicích na Brněnsku.

Vedoucí kriminálky ztvárňuje Jitka Čvančarová, spolu s ní případy rozřeší také Michal Isteník, Petra Bučková nebo Jiří Dvořák, který si kvůli roli musel nechat narůst vousy. „Moje role má zásadní rys, ke kterému mě donutil režisér. Naposledy jsem takové vousy měl v devatenácti letech. Uvidíme, jak se to odrazí na charakteru před kamerou i mimo ni," vtipkoval Dvořák. Čtveřice vyšetřovatelů bude objasňovat vraždy i znásilnění. Na jižní Moravě budou herci natáčet do listopadu. Zavítají i do Brna.

Autor: Eliška Koukalová