Špička mezi českými novocirkusovými soubory, Cirk La Putyka, je v létě aktivní na několika frontách. Momentálně se účastní putovního festivalu Energie pro kulturu, zítra uvede v rámci Letní Letné Light! jedinečný projekt, který se už nebude opakovat.

Rosťa Novák | Foto: Tomáš Třeštík

Že se léto – co do počtu odehraných vystoupení – souboru zatím vydařilo, potvrzuje i jeho principál Rosťa Novák. „Léto ještě nekončí. Hrajeme. Oslavujeme to, že vůbec hrát můžeme. Nikdo neví, jak dlouho to ještě potrvá. Aktivní jsme byli hned od vyhlášení karantény. Ale to nejtěžší nás teprve čeká – mám tím na mysli návrat do divadel. Letní akce jsou zatím úžasné. Lidé oslavují s námi. Po celé republice,“ uvádí.