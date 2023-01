Co vás přivedlo k tomu vybrat si právě tuto téměř zapomenutou umělkyni? Jedna návštěva u Heleny a Michaela Třeštíkových! Na zdi jim visely obrovské obrazy Jitky Válové. Tehdy se mi opravdu zatočila hlava a rozbušilo srdce. „Válovky“, jak se jim v kruhu jejich přátel říkalo, tedy dvojčata Jitku a Květu Válové, jsem znala, něco o nich věděla, ale tohle první setkání s obrazy mě vyburcovalo k tomu, abych se osobně potkala s Jitkou, Květa už tehdy nežila. To bylo v roce 2007. Za dva roky jsem si poprvé sedla naproti Jitce u ní doma a řekla jí: Napíšeme o tobě knihu, tlustou, krásnou… A ona na to: A co tam budeš prosím tebe kecat? Předtím mě setřela, proč jí vykám. A to jí tehdy bylo požehnaných osmdesát sedm let.

Ale ta kniha vyšla teprve nedávno!

V pravou chvíli: Jitka a Květa Válovy by loni 13. prosince oslavily sté narozeniny. No… ale je to vlastně náhoda. Deset rozhovorů s Jitkou jsem měla dvanáct let už přepsaných z diktafonu. Jenomže později jsem si půjčila velkou část Jitčiny pozůstalosti: dopisy, deníky, poznámky, rodinná alba. Byla to celá hromada neuspořádaných archiválií, já jsem se toho tak nějak lekla a dokončení jsem oddalovala a oddalovala. Vyhecovaly mě až moje dcery. Jedna z nich mi řekla: „To ti říkám, mami, tu Válovku napíšeš, než umřeš!“ a druhá: „Nechci nic říkat, ale Jitka bude mít sté narozeniny…“ Tak jsem se do toho pustila. Byla to krásná práce.



Kniha má svérázný podtitul Byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě. Co tato jadrná metafora znamená?

Popisuje jejich umělecký život. A jadrně se uměly obě krásně vyjadřovat! Jitka i Květa byly opravdu unikátní a autentické umělkyně, nadané, pracovité, chytré… Jenže, kvůli mamince žily až do smrti v Kladně, které sice není tak daleko od centra umění, tedy Prahy, ale přece jenom to kousek je. Obě ovšem zázračně uměly nějakým záhadným způsobem i z toho Kladna vycítit, co se v uměleckém světě děje. I ve světě. Žádným trendům přesto nepodlehly, byly prostě svoje.Kromě toho si nikdy nebraly servítky v tom smyslu, jaký měly vztah ke komunistům. Na těch nenechaly nit suchou. Marie Majerová o nich kdysi řekla, že jsou vředem Kladna. Jitka o pár let později vzkázala: „Marie Majerová byla kráva.“ Tehdejší společnost je absolutně nebrala na vědomí, skoro nikdo o nich nevěděl, proto ty „dvě malý hovna ve vysoký trávě“.

A kdy se to zlomilo, kdy začaly z té trávy vyčuhovat?

Už jim bylo šedesát jedna let, když jim kurátoři Ševčíkovi uspořádali putovní výstavu. A svět zíral, zatím tedy jen umělecké prostředí, po listopadu 1989 pak i širší veřejnost. A ony i tak, když už něco prodaly a měly krásné výstavy, žily svůj prostý, a hlavně materiálně velmi chudý život. Dnes se jejich obrazy prodávají za velké peníze, visí v mnoha českých i světových galeriích, ale „holky“, jak se jim taky říkalo, už nejsou mezi námi.



Jak tehdy vypadal jejich všední život?

Jak říkám, prostě. Obě se rozhodly, že budou malovat za každou cenu. Ať to stojí, co to stojí. Jinak to nešlo. Jenže dost často neměly ani na plátno, proto obraz třeba i šestkrát přemalovaly. Obě vystudovaly UMPRUM a potom je několik let živila jejich maminka z důchodu 550 korun měsíčně. Opravdová bída, ale Jitka si z toho dělala v rozhovorech srandu, byla nesmírně pozitivní a veselá. K nim domů se hrnuly spousty přátel a známých jako na terapii, nasát tu jejich atmosféru.



Cítila jste to při rozhovorech také?

A jak! Jitka se většinou smála, usrkávala červené víno a vášnivě kouřila, i když tvrdila, že nešlukuje. Vyprávěla s humorem i o drsné dvouleté zkušenosti, kdy byly za války s Květou totálně nasazené v Poldi Kladno jako dělnice u soustruhu a ve válcovně. Až z jejího deníku jsem vyčetla, jak trpěla, padala únavou, ztrácela vědomí. Dobrovolně si vzala samé noční směny, aby ve dne mohla chodit v Praze do školy a učit se kreslit.



Kniha je tedy hlavně o malování a obrazech?

Není. Mluvila jsem s Jitkou hlavně o obyčejných trablech a radostech všedních dnů. Chtěla jsem se dozvědět, co se dělo za těmi obrazy, které malovaly, jak žily, co jedly, kde bydlely… A bylo to vyprávění přirozené a milé.



Jaké tedy bylo jejich dětství a dospívání?

Řekla bych, že krásné a veselé. Narodily se v roce 1922 v bytě v kladenské spořitelně, kde jejich tatínek docela slušně vydělával, takže si maminka mohla dovolit i služku. Na svět tahle zvláštní jednovaječná dvojčata přišla, kdy už v rodině vyrůstaly dvě starší sestry. A Jitka s Květou si vytvořily svůj zvláštní svět: začaly například dost pozdě mluvit, spolu jim stačily jen posuňky a grimasy. Jenže pak přišla rána, když jim byly čtyři roky, zemřel jejich tatínek v „nervovém sanatoriu“. Jeho nemoc způsobila traumata z 1. světové války, kde bojoval. Maminka sice koupila z úspor dům, kam se všech pět „žen“ odstěhovalo, ale čekala je opravdová bída, která trvala několik desetiletí.



Jaký byl jejich vztah k mužům, když celý život zůstaly spolu a nikdy se nevdaly?

To bylo pro mě velké překvapení, když jsem četla jejich deníky a dopisy. Při našich rozhovorech mi Jitka říkala, že se třikrát v životě zamilovala, ale vždycky platonicky. A taky povídala o tom, jak si někdy ve dvanácti letech s Květou slíbily, že se nikdy nevdají a zůstanou spolu. Jenomže z deníků jsem vyčetla, že obě až zoufale toužily po lásce muže.Nakonec jsem lásce v knížce věnovala celou kapitolu, protože jsem v jejich denících objevila milostné zápisy. Myslím ale, že jim to prostě s muži nevyšlo a ony si v té „ráně osudu“ libovaly. Měly se strašně rády a byly šťastné.

O to víc kruté muselo být, když Květa nečekaně zemřela…

…nic horšího Jitku nemohlo potkat. Seděly ten den u stolu, upekly si kuře, které měly obě rády. Květa si vzala první sousto… a zemřela. Pravděpodobně na infarkt. Trochu jsem studovala při psaní knihy vztahy identických dvojčat a dozvěděla se, že ztráta jednoho dvojčete je pro to zbylé velmi krutá, jako by odešla půlka osobnosti. A Jitka to tak i cítila, že si Květa vzala polovinu její duše do nebe a tu svoji polovinu nechala Jitce. Při rozhovorech skoro pořád mluvila v množném čísle: my máme, my chceme… Po smrti Květy nemohla Jitka několik let malovat. Jen seděla, koukala do zahrady a kouřila. Nakonec se vzchopila a k umění se vrátila. Přežila Květu o dvanáct let. V té době jí začala pomáhat její příbuzná Majka Vydrová, vozila ji už na invalidním vozíku na vernisáže, dokonce Jitce pomohla splnit dávný sen – proletět se balonem.



Mohla byste přiblížit vztah obou dvojčat k tehdejší umělecké smetánce?

Co byla tehdejší umělecká smetánka? UMPRUM, kde studovaly v ateliéru Emila Filly – toho měly moc rády –, úspěšně zakončily v padesátých letech. Kdo je smetánka, určoval tenkrát totalitní režim, kterému se rozhodně nepodvolily. Ale měly ve výtvarném světě přátele a spolužáky, založily třeba výtvarné uskupení Trasa, které dovolilo jeho členům občas někde pokoutně vystavovat. Mezi jejich přátele patřila třeba Adriena Šimotová, její muž Jiří John, Olbram Zoubek a další.





Ke stoletému jubileu sester Válových nejenže vyšla vaše kniha, ale v galerii v Kutné Hoře probíhá i výstava jejich obrazů, která je otevřená až do konce března. Proč by se na ni měli jít lidé podívat?

Protože je o Válovkách. Protože vynikajícím kurátorem výstavy Cesta předurčena osudem je Richard Drury, který Válovky znal, a ony ho měly rády. Protože jsou tam kromě obrazů i stovky pokladů z jejich pozůstalosti, a protože tam na lidi Jitka a Květa Válovy doslova dýchnou svou energii. V jejich domě v Kladně dnes žije Majka Vydrová, která nechala zachovalý Jitčin ateliér, a ten je veřejnosti po domluvě taky otevřený. Zůstal tam po Jitce dokonce i jeden vajgl.



Říkáte „vajgl“, to jste se naučila od Jitky Válové mluvit tak hezky peprně česky? V knize se to jadrnými výrazy jen hemží.

U Válovek bylo jadrné a často hodně drsné vyjadřování krásné a mělo zvláštní kouzlo. Patřilo to k nim a mluvily tak, slova považovaná za sprostá používaly vlastně něžně.



Předloni jste vydala knihu Zabíjím rychle, která se skládá z rozhovorů se záchranáři, oběťmi i pozůstalými a viníky smrtelných nehod. Čím vás tak drsné a tragické téma přitahovalo?

To bylo opravdu jiné kafe ve srovnání s psaním o Jitce. Sledovala jsem několik případů, kdy řidič většinou nerad, ale přesto někoho zabil. Prošla jsem několika věznicemi, kde si zabijáci odpykávají svůj trest. Zajímalo mě – teď to bude znít možná drze – kdo je viník? Kdo je oběť? Co takové neštěstí udělá s rodinou oběti a co to udělá s rodinou viníka? Bylo to zajímavé, brečela jsem s těmi většinou mladíky… Jednomu se krátce před nástupem do vězení narodil syn. Mluvila jsem i s maminkou, která stále oplakává svoji dceru, kterou srazilo a zabilo auto před dvaceti lety. Dodnes jsem s některými v kontaktu.



V devadesátých letech jste působila jako hradní zpravodajka Mladé fronty DNES v době, kdy byl prezidentem Václav Havel. Jak na něj osobně, jeho okolí a tehdejší dobu obecně vzpomínáte?

Ráda, ale mám ty vzpomínky trochu rozmlžené, jako bych jela na divoké horské dráze. Byly to tehdy obrovské kotrmelce, a to mám ráda. Najednou jsem byla svobodná novinářka, nevím, jestli si to umí dneska někdo představit: prostě říct a napsat, co si opravdu myslím. Nelhat, nebát se. Úžasné to bylo a já jsem se k tomu ještě dostala do skoro každodenní blízkosti prezidenta. Obletěla jsem s ním skoro celý svět a tam jsem viděla, jak vážená osoba Václav Havel je. Hlavy států se chlubily tím, že ho znají, on si je svou jemnou povahou rychle a nezištně získal. V jeho hradním týmu byli úžasní lidé, třeba Jiří Křižan, Michael Žantovský nebo Oldřich Černý. O tom bych mohla mluvit týden. Jediná vada této zkušenosti byla, že jsem neměla moc času na děti a na mého muže.



A vyčetly vám to někdy vaše dcery, které jsou jako jablka, která nepadla daleko od stromu? V čem si jejich práce nejvíc vážíte?

Jedna z nich mi jednou řekla: „Byla jsem pořád sama.“ Mrzelo mě to, ale… No, hledám pro to omluvenku… Zase viděly, co obnáší „psát“, co je nadšení. A vidíte, daly se do toho nakonec taky. Všechny tři – jedna je z druhé rodiny mého bývalého muže – píšou. Už lépe než já. Nejsou zbrklé jako já, nevrhají se do práce střemhlav jako já, ale každý projekt si dopředu promyslí, než se do něj pustí. Holky jsou mé první čtenářky a umí poradit, kde a co kulhá. A všechny tři jsou úžasné matky.



Takže se těšíte z vnoučat coby babička?

Říkají mi Bíbo! To vymyslel prvorozený Ondra, když jsem ho učila slovo „babi“ a on si to obrátil a začal mi říkat Bíba. To je hezký, ne? Naše rodina je trochu široká, takže máme s mužem jedenáct vnoučat. Letos jsem je moc neviděla, zavřela jsem se na chalupě a psala knihu o Jitce. Asi už se nezměním.



Plánujete další knihu do budoucna? Nebo alespoň sníte o tématu nebo člověku, o němž byste ji napsat chtěla?

Takový plán mám a sním si o něm! Chtěla bych aspoň pro jednou opustit „rozhovor“, i když ho mám ráda a cítím se v něm nejjistěji. Přeju si taky nepsat jen literaturu faktu, ale vyzkoušet beletrii. Jenže! Párkrát jsem se ve své kariéře pokusila trochu odběhnout od „pouhého“ autorství a nikdy to nedopadlo dobře. Měla bych se držet svého kopyta a pořádně si to promyslet, jak to dělají moje dcery.



Co vás na psaní tak láká? A jaký je to pocit, když poprvé vidíte novou knihu, ještě vonící tiskárnou, kterou jste na svět přivedla vy?

Zvláštnost a dobrodružnost toho procesu. Láká mě napětí, potřebuju nejen k psaní adrenalin, a tak si ho vyrábím tím, že všechno píšu na poslední chvíli. Pak přijde nějaká energie, položím na klávesnici všech deset prstů a najednou z nich vytékají písmenka, která se skládají jedno ke druhému, a já jen zírám. Podobně svoji tvorbu popsala i Jitka Válová. A když pak držím v ruce novou knihu? Je to krásný pocit, ale okamžitě k němu přisednou obavy, až strach, jestli se bude líbit, číst a hned tak to nepřestane, i když už přicházejí krásné věty od lidí, kteří si knihu na jeden zátah přečetli. Nedávno jsem byla v jednom knihkupectví, abych zvědavě nahlédla, jak to „Jitce“ jde. A ta kniha seděla skromně v koutku mezi velikány a ze mě bylo rázem „malý hovno ve vysoký trávě“.