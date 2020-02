Netradiční pohled na kult Jaroslava Foglara a jeho literární svět čistého klukovského přátelství nabízí útlý komiks O Červenáčkovi, který svému tvůrci Pavlu Čechovi vynesl několik nominací na cenu Muriel. Ačkoli nakonec na vítězství nedosáhl, stojí za maximální pozornost, protože se na místní scéně jedná o mimořádný počin.

Čech vytvořil úžasný elegický příběh končícího dětství, které ve světě v současnosti patří k nejpopulárnějším žánrům. Zaměřuje se na Červenáčka, který se dětství nadále drží, stále chodí do klubovny, chce s kluky trávit co nejvíc času, chce se toulat přírodou, pomáhat lidem v nesnázích, poctivě dělá domácí úkoly, je hodný na rodiče. Jako by si ani nevšímal, že zbytek Rychlých šípů už je „jinde“. Pevně věří, že až příště vstoupí do klubovny, opět bude vše jako dřív.

Strach a běsy jej přesto dohánějí, především ve snech, které Pavel Čech inscenuje velmi poutavě. Jako správné noční můry popírají ty Červenáčkovy kauzalitu, časové i prostorové zákony, není se čemu divit, že křičící obří hlava Mirka Dušína Červenáčka probudí. Červenáčkův příběh směřuje k nevyhnutelnému, přesto je ke „svému“ protagonistovi autor vřelý, nenechá jej do puberty vpadnout žádnou tragédií, přitom poslední výlet do Stínadel může dopadnout všelijak.

Stínadla se otevírají

Temná zákoutí Stínadel, klukovské kamarádství, napínavá dobrodružství a vůbec svět Rychlých šípů Jaroslava Foglara nepřestává fascinovat ani po desítkách let od svého vzniku. A to nejen čtenáře, ale také tvůrce, kteří touží vyprávět příběhy oblíbených postav. Pavel Čech není jediným, kdo si takto náročný úkol vytyčil. Již od sedmdesátých let vznikaly neoficiální příběhy Rychlých šípů z per různých autorů. Nyní je postupně vydává nakladatelství Albatros, které se svět Jaroslava Foglara rozhodlo transformovat pro 21. století. A to často i ve spolupráci s komiksovými tvůrci, kteří pro slavné knihy připravují nové ilustrace.

Čechův Červenáček ale vyšel v nakladatelství Petrkov, nicméně také se svolením Skautské nadace Jaroslava Foglara, která drží práva k jeho příběhům a postavám. Je skvělé, že talentovaným tvůrcům tento svět zpřístupňuje. Komiks O Červenáčkovi je důkazem, že i dnešnímu čtenáři může foglarovský svět leccos nabídnout.