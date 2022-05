Sběratelku umění Medu Mládkovou pochovali do rodinné hrobky v Rosicích

ČTK

Sběratelka umění a mecenáška Meda Mládková, která zemřela 3. května ve věku 102 let, v úterý spočinula v rodinné hrobce svého manželka Jana Viktora Mládka v Rosicích u Brna. Do hrobu byla uložena společně s jeho zpopelněnými ostatky. Jan Viktor Mládek zemřel v létě 1989 krátce před sametovou revolucí v exilu v USA. Jeho ostatky Mládková vzala s sebou zpět do vlasti a jejím přáním právě bylo, aby oba spočinuli po její smrti v Rosicích, řekl dnes na rosickém hřbitově předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rozloučení s Medou Mládkovou na hřbitově v Rosicích, 24. května 2022. Do rodinného hrobu Mládků byly uloženy ostatky mecenášky a sběratelky umění i jejího manžela, který zemřel již v roce 1989. Rosický farář Jan Klíma vpravo. | Foto: ČTK