Padesátá léta v USA. Jaderné pokusy, honba za mimozemšťany, thymolinový úsměv rodinek propagujících americký sen. Ale i jazzová čtení, tráva, experimentování v sexu a jiné zakázané komnaty.

V roce 1955 v sanfranciské galerii recituje Allen Ginsberg poprvé své Kvílení. O dva roky později je vydavatel této sbírky Lawrence Ferlinghetti uvězněn a obviněn z oplzlosti. Následuje proces, Ferlinghetti vyhraje. A s ním i celé literární hnutí beat generation, jehož nejvýraznější symbol Jack Kerouac právě vydal autobiografickou prózu On The Road.

Pár týdnů po jejím zveřejnění ho kritici prohlásili za hlas nové éry. A přitom kniha čekala na to, až ji někdo odvážný publikuje, dlouhých šest let. Během té doby Jackovi vracela nakladatelství rukopis z nejrůznějších důvodů. Údajně propagoval homosexuální chování a užívání drog. Jiným zase vadil experimentální charakter textu, napsaný autorem za 20 dní na 37 metrů dlouhou roli papíru. Samozřejmě za použití podpůrných prostředků od benzedrinu, cigaret a kávy až po hrachovou polévku.

Z prvního vydání vypadla spousta pasáží, jež byly na svou dobu příliš otevřené. Přesto se z Kerouaka ještě před vydáním románu, respektive novely On The Road (Na cestě) stala kultovní osobnost. A to navzdory faktu, že skutečná povaha rodáka z Lowellu ve státě Massachusetts, žijícího u svých frankokanadských rodičů (správně se jmenoval Jean-Louis Kérouac), naprosto neodpovídala představě o dharmovém tulákovi, kterou si vysnili jeho čtenáři.

Z psychologického hlediska je Jack Kerouac dodnes velká neznámá. Na jedné straně silně tíhl k americkému konzervatismu a pravičáctví a tleskal honu na komunistické čarodějnice, který v padesátých letech rozpoutal republikánský senátor Joseph McCarthy. Na straně druhé si nepustil televizní přenos ze zasedání Výboru pro neamerickou činnost bez zapáleného jointu.

Označení „beatnik“ neměl rád. „Nejsem beatnik, jsem katolík,“ prohlašoval. Jednomu reportérovi ukázal doma obraz papeže Pavla VI. a řekl mu: „Víte, kdo to maloval? To já sám!“ Pak je tu ale úplně jiný Jack ten, který sloužil u maríny, s kámošem Nealem Cassadym procestoval křížem krážem Spojené státy, měl divokou aférku s Afroameričankou, které dal ve svém díle jméno Mardou, zkoušel ženy, muže, samotu a nachomýtl se i k jedné vraždě. Zajímal se o buddhismus a napsal jedny z nejlepších haiku (krátkých trojverší), jaké kdy vznikly mimo japonskou půdu.

„Úsvit spisovatel, co se neoholil, hloubá nad zápisníky.“ Tak zní jedno z nich. Kerouac si pohrával jak s imagí undergroundové celebrity, tak s obrazem usedlého, nudného chlápka, jenž se ke svým příběhům připletl spíše omylem.

Šílení a probouzení

„Ze střechy mi do piva spadla dešťová kapka.“ „Přejetá mou sekačkou čeká, až zmizím žába.“ „Ožralý jako dobytek píšu dopisy za hromobití.“ Ve svém zdánlivě nezajímavém světě vytvořil Jack Kerouac plno krásných sbírek básní, které český čtenář dosud příliš nezná, a potom desítky kratších i delších prozaických prací, jež se vpily do paměti milionů lidí doslova po celém světě.

U nás udržuje povědomí o kerouakovské poetice jeho dvorní překladatel Josef Rauvolf a nakladatelství Argo, které jen letos vydalo další dva tituly z Jackovy bohaté bibliografie. Ti, kdo se blíže zajímají o americkou literaturu, by si asi těžko dovedli představit svá postpubertální léta bez sbírky Kerouakových povídek Osamělý poutník, bible hippies Dharmoví tuláci, nádherně prostého příběhu chlapce jménem Mag či bez knížky o lásce spisovatelova života, která v románu dostala jméno Maggie Cassidyová.

Převalujeme na jazyku název kalifornského pohoří Big Sur, kde napsal Kerouac stejnojmenný spisek o plíživém propadání šílenství. A těšíme se z tajemnosti názvu útlé knížky Satori v Paříži, ve které Jack pátrá po svém původu ve francouzské metropoli.

Satori je zenbuddhistický termín pro „probuzení“. Jack Kerouac slouží jako satori stále novým generacím, které znovu a znovu objevují svět i sebe skrze jeho slova.

Jack Kerouac na knižních pultech



Kniha haiku

Ačkoliv se Jack Kerouac proslavil především jako prozaik, psal také vynikající poezii.

(Argo 2019)



Dobrá bloncka

Dříve nepublikované povídky a fragmenty, publicistické texty o literatuře, sportu, jazzu, a beat generation.

(Argo 2019)



Andělé zoufalství

Nový překlad rozsáhlého kaleidoskopického románu, portrétujícího stěžejní postavy beatnického hnutí.

(Argo 2018)



Na cestě

Nový překlad románu z roku 1957, který autorovi přinesl obrovskou popularitu i uznání kritiky a učinil z něj legendu.

(Argo 2015)



Vize Codyho

Experimentální román napsal Kerouac v období let 1951 až 1952 a v českém překladu se dostal ke čtenářům teprve o půl století později.

(Argo 2011)



Doktor Sax

Podle mnohých Kerouakův nejlepší román, který byl publikován roku 1959 a napsán o sedm let dříve v době, kdy autor bydlel s W. S. Burroughsem v Mexico City.

(Argo 2011)



A hroši se uvařili ve svých nádržích

Kniha, kterou v roce 1945 napsali společně dva tehdy ještě neznámí autoři, budoucí ikony beat generation Jack Kerouac a jeho přítel William S. Burroughs. Název odkazuje na skutečný požár v cirkuse, o kterém se tvůrci dozvěděli z rádia.

(Maťa 2009)



Kniha snů

Kerouac si v padesátých letech zaznamenával ihned po probuzení své sny pokaždé co nejrychleji, aby vyloučil rozumovou korekturu snové látky. Současně tím naplňoval svůj ideál spontánního psaní.

(Argo 2008)