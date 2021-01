Její život a chování natolik nezapadá do obecných představ o „normálním životě“, že se paní Lucie na pár dní stala hlavní lovnou zvěří bulvárních novinářů i diskutérů na sociálních sítích.

Urážky přitom často překračovaly míru obecné slušnosti a rozhodně neodpovídaly „zločinům“ paní Lucie, které pořad zachytil.

Kromě toho, že se velká část diváků znovu utvrdila v tom, že jejich životy jsou lepší a že může být značně hůř, vzedmula se také oprávněná diskuse nad tím, zda pořady typu Výměny manželek nezasahují příliš do osobnostních práv jednotlivce. Ostatně je to právě tento pořad, během jehož natáčení před několika měsíci jeden z aktérů spáchal sebevraždu.

Smějeme se chudým

Právě podobné případy z Výměny manželek a dalších dvou reality show (Prostřeno a Krotitelé dluhů) přitom v divácích podněcují zostuzující vyjadřování na sociálních sítích.

Alespoň k podobným závěrům dospěla mediální vědkyně Irena Reifová, která právě těmto pořadům, jejich vlivům a divákům věnuje rozsáhlý projekt Chudoba jako mediální spektákl: Zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu.

„Ukázalo se, že diváci a divačky replikují zostuzující logiku, která je v pořadech přítomná. Nemůžeme mluvit o tom, že by je reality TV nějak ovlivňovala, že by jim vymývala mozky. To by bylo přehnané. Ale je tam shoda, jak ty pořady a jejich diváci přistupují k lidem z nižších sociálních vrstev,“ popsala Reifová zjištění pro magazín Salon.

„Připravujeme teď knížku na toto téma s texty různých zahraničních autorů. A je zajímavé, že třeba belgická televize ono zostuzování chudých v reality show vůbec neprovozuje. Chudobu berou jako něco, co má své společenské příčiny, ne nutně jako individuální selhání. V Česku naopak vidíme až na naprosté výjimky, jako byl otec samoživitel starající se o postiženého syna v Krotitelích dluhů chudobu jako něco, co si lidé způsobili sami, co je jen a jen jejich chyba, co má být předmětem morálního opovržení. So-ciální struktury, které za chudobou stojí, nevnímáme,“ dodala Reifová.

Láska je, když

Druhou velkou část televizních her na pravdu představují nejrůznější namlouvací pořady. Diváci si jistě vzpomenou na novácké Rande, které kopírovalo formát úspěšný v západních televizích. Současné pořady však zacházejí mnohem dále a ve snaze upoutat diváka přicházejí se stále agresivnějšími principy.

Ve světě uspěly pořady typu Love is Blind, které většinou začínají tam, kde obdobné pořady končí svatbou. Ta má stát na začátku vztahu, který se teprve začne budovat.

U nás se o podobný princip pokusil pořad Svatba na první pohled, kde páry svádějí dohromady týmy vědců a snaží se dokázat, že láska je přece jen hlavně chemie. Experiment se však většinou nevydařil.

Asi nejslavnější reality show posledních let pak spojuje právě hledání lásky se „šmírovacími“ seriálu typu Big Brother. Pod názvem Too Hot to Handle pořad uvedla globální televize Netflix a viděly jej desítky milionů lidí po celém světě.

Princip? Na odlehlém ostrově se setká deset krásných lidí a nesmějí spolu měsíc nic mít. Dokážou se zamilovat?