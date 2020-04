Stačí letmý pohled na internetové stránky této instituce, která sdružuje dvacítku těch nejlepších amerických muzeí a galerií, a našinec musí zaplakat. Je skutečně šlechetné, že Národní muzeum v Praze nabízí pár interaktivních výstav a že Národní knihovna zpřístupnila až pod knutou nouzového stavu další digitalizované dokumenty.

V USA je ale tato služba automatická a počet exponátů, jež jsou zdarma ke zhlédnutí na síti, jde do statisíců. A co víc, jako kulisu k virtuálním procházkám můžete poslouchat muziku starou i novou, z amerického Jihu, Bulharska, Bali, Etiopie nebo třeba z České republiky. Najdete tu Věru Bílou, Ivu Bittovou či skupinu Traband. Pod hlavičkou přidruženého hudebního vydavatelství Folkways vyšla deska legendárnímu slovenskému souboru Lúčnica, seženete tady i nahrávky texaských Čechů. Smithsonův (někdy také Smithsonovský) institut o nás ví. Co víme my o něm?

Armstrongova trubka

Nebýt série filmů Noc v muzeu s Benem Stillerem a Robinem Williamsem, která se natáčela v jednom ze smithsonovských komplexů ( National Museum of Natural History), většina Čechů by ani nevěděla, jaká je to nádhera bloudit mezi tamními poklady. Zrovna Přírodovědné muzeum teď láká na desítky virtuálních prohlídek od motýlího pavilonu přes oddělení fosilií až po expozici Africké hlasy, naplněnou tradičními africkými nástroji.

americanhistory.si.edu

naturalhistory.si.edu

historyexplorer.si.edu

Je tu mumie bizona, kostra dinosaura i vycpaný mamut. Jediným kliknutím se však můžete bez jakýchkoliv obtíží dostat i do všech ostatních komplexů. Jejich zkoumáním lze strávit hodiny. Celkem jde o 19 muzeí, 21 knihoven, devět výzkumných center a jednu zoologickou zahradu. Dvě třetiny nákladů na provoz institutu hradí stát, zbytek je dotován ze soukromých darů a publikační činnosti. Takže to jde a ne že ne!

Hudební firma Smithsonian/Folkways vydává jeden úžasný komplet za druhým: naposledy připomněla šestialbovou kolekcí odkaz Petea Seegera, folkové ikony, která se narodila před sto lety a v roce 1964 svými českými koncerty obrátila naruby i tuzemskou scénu.

Stránky Smithsonian’s History Explorer nás zase provedou více než stovkou online expozic z amerických dějin. Je tu oblek Abrahama Lincolna, klobouk Michaela Jacksona i trubka Louise Armstronga. Všechno jako na dlani.