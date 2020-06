Tak dlouho nahlížíte do propasti, až nahlídne ona do vás. Výstižné shrnutí příběhu nabídne autorka v podstatě na začátku knihy, bezezbytku je ale pochopíte až takřka v závěru.

Lucie Faulerová na sebe upozornila debutem Lapači prachu (2017), za který získala nominaci na Magnesii Literu a na Cenu Jiřího Ortena. Knížka o sebeklamu, jímž prochází hrdinka, se dočkala překladu do španělštiny a chystá se její verze německá.

Vybočení z normy

Teprve jednatřicetiletou autorku zajímají rodinné vztahy i určitá „vybočení“z normy, inspiruje ji život kolem nás i archetypální mýty. To je i případ Smrtholky, na jejímž počátku stála zpráva o sebevraždě dívky v metru. Ta posléze vklouzla do autorčina konceptu o hrdince, již potkávají bizarní úrazy.

Příběh dvou silně propojených sester je vyprávěn v ichformě a v šikovně poskládaných mozaikovitých reminiscencích, jež postupně odhalují zákulisí jedné rodinné tragédie. Události, jíž nejspíš nešlo zabránit, ale která hrdinku souží, protože se nedokáže zbavit pocitu viny. Trpká definitiva, z níž není návratu a jež nás nutí přikládat zpětně váhu věcem, jež bychom jinak pominuli.

Leitmotivem je smrt, kolem níž se točí nekonečné debaty obou dívek, které mladší z nich pravidelně vyvolává, neboť ji téma dráždí („radši bys skočila z mostu, nebo pod vlak?“, „zabila bys radši sebe, nebo mě?“). Klíčovou roli tu má Morana, lidová Smrtka (nazývaná někde Smrtholka, od níž si Faulerová vypůjčila titul knihy) symbolizující vynášení smrti. Právě od ní se odvíjí hrdinčina stresující vzpomínka, a Morana tak prolíná celým příběhem.

Opakování motivů je ostatně principem vyprávění, jako by autorka pracovala s refrény. Týká se zejména předělů ve formě citoslovcí, evokujících hrdinčinu pomyslnou jízdu vlakem do nedávné minulosti, během níž hledá v záblescích „oken“ vysvětlení toho, co se stalo.

Na cestě

Její cesta po kolejích (odkazující i k sebevraždě v metru) vytváří dojem jakési myšlenkové roadmovie a zároveň udržuje působivý, téměř hudební rytmus vyprávění. Konečně, Faulerová v doslovu děkuje též skladateli Maxu Richterovi, jehož skladba Infra 5 ji provázela psaním. Invenčně pracuje s jazykem, respektive zkomolenými slovy, jež autorka používá v názvech kapitol i v přímé řeči a jejichž šokující důvod odhalíme až na konci knihy.

Útlá, ale pečlivě promyšlená i napsaná knížka stojí za pozornost. Nejen kvůli tématu, které se málo platné dotýká nás všech a o němž více či méně každý občas přemítá. I když ne tak posedle jako hrdinka. Ale i kvůli nápadité formě a práci se statistikou, jakou běžně nevyhledáváme. Kdesi v podtextu pak nabízí podnětné úvahy. Mimo jiné nad tím, že se smrtí není radno si hrát.