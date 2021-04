Nové profese, které mezi ně zavítají, jsou farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a krasobruslař Tomáš Verner.

Tanečním parketem je provedou vítězové předchozích řad Kristýna Coufalová, Veronika Lálová, Lenka Nora Návorková, Dominik Vodička, finalisté Marek Dědík, Michal Necpál a Tereza Prucková Bufková i nováčci posledních řad Adriana Mašková, Robin Ondráček a Martin Prágr.

Jako odborný poradce a hlavní choreograf je podpoří Marek Zelinka, který soutěž vyhrál s Marií Doležalovou v roce 2015. Moderátorského mikrofonu se opět ujme sehraná dvojice Tereza Kostková a Marek Eben.

„Když jsme se při posledním finále loučili s diváky a vyhlásili roční pauzu, nečekali jsme, v jak složité době budeme vstupovat do jedenácté řady. Nyní existuje hned několik scénářů, jak bude nový ročník probíhat. Sledujeme i situaci v zahraničí, například v BBC se soutěž loni konala bez diváků, změny se týkaly moderace i poroty. My ale stále doufáme v živé publikum, byť samozřejmě budeme postupovat dle platných bezpečnostních opatření. Co mohu slíbit je, že opět vytvoříme neopakovatelnou atmosféru, jakou oplývá každý ročník,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.