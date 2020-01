Kriminálku vedenou zkušeným majorem Strouhalem (Martin Dejdar) posílil na sklonku loňského léta kapitán Kovář (Jiří Hána). Zuzana Májová (Zuzana Kajnarová) čerstvě odešla za svými mateřskými povinnostmi a Lukáš Panenka (Jakub Štáfek) byl na vlastní žádost, ale s přátelskou podporou šéfa odvelen do jiného útvaru.

A tak se oslabený tým vyšetřovatelů dočká dvou nových členů kapitánky Jany Šafářové v podání Evy Leimbergerové a kapitána Tomáše Berana, jehož ztvárňuje Jacob Erftemeijer.

Tvrdá práce

„Jana přišla do Prahy z Olomouce. Chce se vymanit ze stínu svého otce, který je známým kontroverzním právníkem. Kvůli němu má pověst protekčního dítěte, což je jí dost nepříjemné. Chce dokázat, hlavně majoru Strouhalovi, že k tomu, aby prorazila, jméno Šafář nepotřebuje. Ví, že je dobrá a i dost tvrdě pracuje,“ vypráví o své roli herečka Eva Leimbergerová.

Její seriálový kolega Tomáš Beran je, jako bývalý voják, přesněji vojenský policista, fyzicky velmi zdatný. Sloužil v zahraničí v jednotkách OSN v Afghánistánu. Měl nakročeno ke slušné kariéře, ale nakonec se rozhodl vrátit domů a sloužit na kriminálce.

Chemie funguje

S Janou Šafářovou se zná z minulosti. Kdysi spolu měli krátký románek, který Tomáš utnul odjezdem na misi. Oba se tomu brání a před okolím to tají, ale stále ještě mezi nimi funguje chemie.

„Tomáš je především výkonná síla, nemá ve zvyku přemýšlet příliš za roh. Má toho dost za sebou, takže dovede v leckterých situacích zachovat klid. I když občas možná rychleji jedná, než přemýšlí,“ doplňuje představitel Tomáše Jacob Erftemeijer.

Jako herec ale na rozdíl od seriálového Tomáše poznal Evu Leimbergerovou až během natáčení, přestože i ona prošla angažmá v pražském Švandově divadle, kde aktuálně působí. „Minuli jsme se tam. Když jsem já nastoupil, ona už byla pryč,“ sděluje.

Z toho, že byl do role kriminalisty obsazen, má stejně jako jeho spoluhráčka radost. „Zároveň mě přepadla obava, jak to půjde skloubit s prací v divadle. V současné době účinkuju v deseti inscenacích a někdy to vychází i na dvacet večerů měsíčně. Ale věřím, že se to poddá,“ usmívá se Jacob Erftemeijer.