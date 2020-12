Rozpomínal jste se těžko? A jak vlastně psát memoáry?

Ptáte se na to, s čím jsem měl problém. Nejprve jsem odmítl vzpomínky Jiřímu Padevětovi z nakladatelství Academia, nevěděl jsem, jak na to. Kromě pamětí Nezvala a Seiferta se mi zdálo, že většina podobných knih je buď sebeadorační, nebo jde jen o „historky z natáčení“.

Později mě oslovila Vladimíra Bezdíčková z ČRo Vltava, jestli bych nenatočil Osudy, několikadílný vzpomínkový pořad, a to jsem také odmítl. Nechtěl jsem jen tak ledabyle žvanit. Ve stejné době jsem potkal Zdenko Pavelku, který se mě optal, jestli bych pro něj neměl nějaký rukopis. Já lehkomyslně odvětil, že ano.

Myslel jsem si bláhově, že by šlo knížku sestavit z fejetonů, které jsem psal dva roky každý týden pro ČRo Plus. Fejetony jsem si vytiskl a odkládal všechny, které se mi nezdály dost dobré. a na vedlejší hromádce jich zbylo pět, a všechny byly o babičce. Tím to začalo. O pokračování si řekl nakladatel a můj syn.

V knize líčíte setkání s Holanem, Zrzavým, Kunderou… Předali vám něco, co ve vás už zůstalo?

Ano, to odmítání, které jsem zmínil. O něm mi řekl už v padesátých letech Arnošt Lustig: „Každý spisovatel je obětí svého povolání. Když máš literaturu opravdu rád a nechceš dělat nic jiného, musíš v sobě vzbudit ctižádost. To je, jako když ohřeješ jídlo a je teplé.“ A od Jana Zrzavého jsem se už jako kluk dozvěděl, že moderní umění je vzpoura proti imitování skutečnosti. Zrzavého kvůli tomu dokonce vyhodili z UMPRUM, protože používal moc běloby, a na AVU ho nevzali. Zůstal sám sebou.

A to mi řekl i Milan Kundera: Spisovatel je ten, kdo má originální myšlenky a nenapodobitelný hlas, kdo se vyhýbá zažitým vzorcům myšlení. Za to, aby takový hlas v sobě uslyšel, platí samotou, v ní je největší svoboda. A úpěnlivým hledáním, viz Vladimír Holan.

Zvolil jste si větu jako povolání. Dá se tedy psaním něco změnit, nebo jsou slova méně než činy?

Takhle nepřemýšlím. Pro mě je psaní dialog a jistá posedlost, které se autor neumí vzdát, protože je s výsledkem vždycky nespokojený, a tak to zkouší znovu. Snaží se s největší přesností zachovat detaily popisované situace a charakter postavy. Sám sebe vysvléká z maskovacích uniforem a převleků. Je to protest proti paměti, která ztrácí právo si pamatovat. Spisovatel je člověk, který dokáže uniknout z každého tyranského My a stále se pokouší zůstat jen Já, se kterým se čtenář může přít - a tím blíže poznávat své vlastní Já. K tomu je dobrá literatura, víc od ní nelze očekávat a podle toho se snad i pozná. Ale nejspíš je to u každého jinak. A to je dobře.