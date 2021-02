S knihou Falešná kočička, která spojuje tři detektivní příběhy, teď ke čtenářům přichází spisovatelka Naďa Horáková. Jak k ní náměty na ně přicházejí? A musí mít příběh jasně promyšlený, nebo se někdy nechává vést samotným psaním?

Spisovatelka Naďa Horáková | Foto: Archiv Nadi Horákové

„Falešná kočička vyšla letos ve druhém vydání, poprvé to bylo v roce 2012. S náměty to mám docela jednoduché, prostě mi jen tak blesknou hlavou. Zapisuji si je a některé pak převedu do knižní podoby. Detektivní příběhy nemám promyšlené, píši intuitivně. Ovšem vždycky si naplánuji jednotlivé vrstvy příběhu a ty pak rozvíjím a spojuji, aby vzájemně ladily. A často mě mí hrdinové docela překvapí, co jsou schopní vyvádět,“ říká Naďa Horáková, která má na kontě na dvě desítky titulů, z nichž jsou to většinou historické romány (Brněnské židovky, Brněnské nevěstky či Ženy na pranýři) nebo detektivky (Falešná kočička, Tři v kruhu, Vlk na vodítku).