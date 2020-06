„Nosným prvkem festivalu s názvem Od folkoru k folkloru byl zvolen právě zmíněný folklor. Přičemž cílem bylo ukázat jeho vliv na vývoj českého jazyka v literatuře, divadle i filmu,“ vysvětluje původní záměr vedoucí Městského kulturního střediska v Sobotce Pavlína Havlová.

Projekt tak předpokládal rozsáhlou účast soboteckých baráčníků, což by týdenní setkání obohatilo o lidové prvky. A tím vyšší zájem sobotecké i mimo sobotecké veřejnosti.

„Téma folkloru je neobyčejně nosné a malebné, a byla by škoda, aby bylo rozkouskováno. Nebezpečí ohrožení koronavirem už částečně pominulo, ale přesto by pořady nemohly proběhnout v tom rozsahu, v jakém se počítalo, a to by bylo festivalu na škodu,“ vysvětluje Pavlína Havlová důvody, které vystavily akci stop. Dalším problémem se ukázalo ubytování, neboť velká profesní skupina účastníků přespává ve škole a ta odmítla poskytnout zázemí. Stejný případ platí pro hromadné noclehárny na karimatkách.

I když Šrámkovka, která měla vypuknout 4. července nebude, místní ani návštěvníci o kulturu nepřijdou. Čeká je léto plné překvapení a zajímavých pořadů.

Zámek Humprecht například pozve nejen na denní, ale i noční prohlídky. Svůj vlastní program nabízí Šolcův statek, a to s besedami, vernisážemi výstav i koncerty. Živo bude na zahradě Šrámkova domu, kde se představí třeba divadelníci z Desné s komedií Natěrač, svůj koncert tu chystají sourozenci Felix a Anička Slováčkovi, vystoupení připravují i děti ze Studia Šrámkova domu a chybět nebude ani letní promítání.

„Tím bude absence festivalu především pro sobotecké smysluplně nahrazena,“domnívá se hlavní organizátorka sobotecké kultury. Vše odstartují vzpomínky na Waldu a charitativní akce pro seniory Pomozte těm nejpotřebnějším Báry Hrzánové a Mária, a to již tento víkend.

Koronavir ochromil i další tradiční soboteckou akci, oblíbený dvoudenní srpnový jarmark. „Program se zúží pouze do pátečního podvečera, kdy ve městě vystoupí tři kapely. Pořad nese název Páteční večírek v ráji,“ upozorňuje Pavlína Havlová na další veletoč v sobotecké kultuře.