Jmenovitě se letos o titul Král a Královna tanečního parketu utkají Ondřej Ládek (Xindl X), Matouš Ruml, Veronika Khek Kubařová, Tonya Graves, Miroslav Hanuš, Karel „Kovy“ Kovář, Nora Fridrichová, Gabriela Koukalová, Radka Třeštíková a Jakub Vágner. Všichni se teď nacházejí v náročné fázi příprav.

Rybář na parketu

„Ještě donedávna jsem tancoval maximálně s opicemi v pralese, takže můj trénink probíhá poněkud drasticky. Nečekal jsem například, že zabere tolik času,“ uvedl na včerejší tiskové konferenci Jakub Vágner, který je v této show napříč všemi jejími světovými verzemi jediným rybářem z povolání.

„Snažím se ke všemu přistupovat poctivě, takže chodím do fitka, na fyzioterapii,“ dodal Vágner. „Tréninky jsou navíc někdy dvoufázové. Ostatní práce jde stranou. Budu rád, když svou taneční partnerku nezklamu, dostaneme se co nejdále a pobaví-me diváky. Protože ta soutěž je o zábavě, ne o tom, abych se stal profesionálním tanečníkem.“

Podobně mluví i herec Miroslav Hanuš. Ten v nadsázce vyslovil obavu, aby v soutěži nedopadl jako jeho přítel Václav Kopta, jenž se před začátkem minulé soutěže zranil.

Písničkář Ondřej Ládek, na pódiu používající pseudonym Xindl X, prozradil: „Máme za sebou zatím jen šest tréninků. Při prvním jsem si říkal, že je to docela v pohodě. Nicméně pak jsem přišel domů a zbytek dne jsem prospal. A takhle to zatím bylo pokaždé. Jestli se nám s taneční partnerkou povede nevypadnout v prvním kole, budu to považovat za úspěch. Vzhledem ke stále větší intenzitě tréninků bude možná úspěch i to, že se dožijeme prvního kola.“

Ne všichni se ale o svých tanečních schopnostech vyslovují skepticky. „Řekněme, že jakýsi pohybový talent mám,“ usmívá se herec Matouš Ruml. „Během studií na konzervatoři jsme měli jednou týdně společenský tanec, ale většinou jsme se při něm zaměřovali na prvky, které se dají využít v herectví. Tak důkladně jako teď jsem se tanci nikdy nevěnoval.“

Za největší konkurentku považuje Ruml svou spolužačku a kamarádku Veroniku Khek Kubařovou. Navzájem si ale úspěch přejí. „Přiznám se, že se hrozně bojím trémy,“ říká Kubařová. „Vůbec si ne-umím představit, jak se to dá přežít bez alkoholu nebo nějakých léků. To je pochopitelně vtip. Doufám, že všechno zvládnu i bez toho. Jsem zvědavá, co s mou psychikou přenosy udělají.“

Další z účastnic, zpěvačka Tonya Graves, poznamenala: „Nejhorší je, když něco umím, a pak to najednou nedokážu zopakovat. Můj hendikep je také čeština. Učím se něco, co vlastně vůbec neumím, v jazyce, který mi stále nejde. Dlouho jsem se učila jezdit na snowboardu. Měla jsem české lektory a nešlo mi to. A pak jsem dostala anglického lektora a za chvíli jsem jezdila.“

Hodný Genzer a Eben s devětatřicítkou

Známé osobnosti doplní ve StarDance zcela nová desítka profesionálních tanečníků. Diváci se tudíž mohou těšit na jiný přístup k choreografiím a uchopení jednotlivých soutěžních čísel než v minulých ročnících. „Na casting jsme pozvali zhruba padesát tanečníků,“ komentuje proces volby odborný poradce show Jan Onder. „To, že byli všichni špičkoví po taneční stránce, bylo jasné, ale nakonec rozhodly především osobitost, charisma a schopnost komunikace. Konečný výběr má na svědomí celý tým.“

Soutěžící při tanci doprovodí opět Moondance Orchestra s Martinem Kumžákem. Na jejich výkony si posvítí porota, v níž tradičně usednou Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík, nově pak Richard Genzer a Jan Tománek, kteří měli možnost zakusit StarDance přímo z parketu. „Coby nová posila poroty půjdu na své hodnocení od lesa a přes husí kůži,“ slibuje Genzer. „A jelikož jsem minulý rok trpěl mezi soutěžícími, mám v plánu být letos výrazně hodnější než ostatní porotci. Na ně budu naopak ras.“

Kostýmy pro soutěžící připraví další nová posila týmu Tatiana Kovaříková. „Moc se na navrhování tanečních šatů těším,“ říká. „Je to pro mě opravdu nová zkušenost, ale o to větší výzva, což mám ráda. Těším se také, až uvidím své návrhy v akci na parketu během přímých přenosů.“

Stejná naopak zůstává moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. „Člověk se na tomto pořadu moc naučí,“ vysvětluje Eben. „Přece jen je to deset přímých přenosů, a už to samo o sobě vyžaduje poměrně velkou psychickou odolnost. Jsou kolegové, kteří to mají rádi, ten adrenalin. Třeba Terezka, té to nevadí vůbec, ale já jsem si na to nikdy nezvykl, pořád mi to trochu nahání hrůzu. Naučil jsem se, že tohle je večer, ze kterého vás nic ne-omluví. Už jsem moderoval s devětatřicítkou horečkou i s antibiotiky.“

Tereza Kostková doplňuje: „Nevím, jestli mě změnila samotná soutěž, ale čas mě za tu dobu proměnil určitě. Během prvního ročníku jsem byla v jiném stavu. Byla jsem ráda, že to všechno udýchám, ale určitě jsem si nepředstavovala, jak to bude dál. Ani před třinácti lety, ani loni.“

Oslava svobody

O slavnostní zahájení letošní show se postarají všichni dosavadní vítězové z řad tanečníků. Do hlediště přijalo pozvání mnoho hvězd, které se StarDance v minulosti zúčastnily. A stejně jako v případě předešlých let dojde na tematické večery. Věnovány budou známým pohádkovým melodiím, oslavě třiceti let svobody nebo písním Karla Gotta. Nebude chybět ani tradiční benefiční díl pro Centrum Paraple se Zdeňkem Svěrákem v roli pátého porotce.