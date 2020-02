Už prvním dílem komiksové trilogie Návrat Krále Šumavy vzbudili jeho autoři pozornost čtenářské obce. Velkorysý nakladatelský počin (Labyrint Komiks) je dílem Vojtěcha Maška, Karla Osohy a Ondřeje Kavalíra, kteří jej kreslí a píší na motivy stejnojmenného románového bestselleru Davida Jana Žáka.

Zachycují v něm přerod pohraničníka Josefa Hasila v legendárního Krále Šumavy, který v 50. letech převáděl Čechy přes hranice na Západ a který zemřel loni v listopadu v Chicagu.

Sugestivní nálada

Druhá část nazvaná Agent-chodec sice nominaci na komiksové ceny Muriel neproměnila, nicméně potvrzuje kvality jedničky. Její hrdina se po útěku z pracovního lágru ocitá ve válkou rozvráceném Bavorsku mezi uprchlíky z komunistického Československa. Tady se záhy dostane do zorného úhlu tajných služeb na obou stranách Železné opony a rozehrává riskantní hru o život s kapitánem Fišerem z československé Státní bezpečnosti.

Tvůrci se inspirovali dobovými fotografiemi, tiskem i filmy, a znovu ve svém paperbacku vtahují čtenáře do úzkostné atmosféry 50. let, nočních útěků, lesních samot i ruchu putyk, do časů, kdy člověk musel být „furt ve střehu“.

Pomocí dynamických kreseb, střídání světla a stínů či nadhledů udržují čtenáře v napětí a zvědavosti. Zavádějí jej do různých prostředí – kromě Šumavy do Českého Krumlova, konspirační vily u Mnichova, na americkou vojenskou základnu i do kanceláří státní policie. Pasáže výslechů jsou sugestivní, zimní scenérie Šumavy poetické.

Autentický jazyk

Dvoustran v knize využívají ke kresbě velkých krajinných celků, jindy dělí stránku na polodetaily a výmluvné detaily – cigaretové oharky, politické nápisy či pohledy zblízka do tváří postav.

Zručně pracují s jazykem, který pomáhá dotvářet autenticitu vyprávění – využívají hovorové češtiny i expresivně zabarvených slov, nadávek a citoslovcí.

Že autory šumavský agent bavil, dosvědčuje každá stránka. Přijatelnou dobrodružnou formou zprostředkovávají mladší generaci pohled na krušnou kapitolu našich novodobých dějin. A zároveň zbavují Hasila mytické aury. Jak jeden z autorů Ondřej Kavalír říká, „zajímal nás konkrétní člověk za danou legendou. Pepa Hasil ze Zábrdí. Zběhlý pohraničník a agent americké rozvědky. Historický paradox, obsažený v jeho osudech, byl pro nás mnohem přitažlivější než tradovaná šumavská mytologie.