V programové nabídce má totiž Svět knihy na osm desítek akcí v podobě besed, her, soutěží, workshopů, výstav či filmových projekcí, dále i dvě desítky autogramiád českých i zahraničních autorů. Akce se konají v Klempírně, ateliéru, na terase, v kavárně i na dvoře. Autobusovou halu a tržnici v areálu depa pak zaplní vydavatelé. Letos jich svou produkci přijede představit více než sedm desítek. Vydavatelé knihy nabízejí za speciální veletržní ceny.

Na základě loňských zkušeností, kdy se Svět knihy v Plzni konal poprvé, se dá předpokládat, že dorazí více než osm tisíc návštěvníků. „S tak skvělým přijetím jsme opravdu nepočítali. Rozhodli jsme se proto, že v Plzni zůstaneme a zkusíme letos připravit ještě bohatší program i nabídku knih,“ říká ředitel festivalu Radovan Auer.

Část Světa knihy bude věnována polským autorům a literatuře Latinské Ameriky. „Přijede také španělský autor Antonio Iturbe, který napsal světový bestseller Osvětimská knihovnice a přímo v Plzni se setká s Ditou Krausovou – hlavní hrdinkou své knihy,“ upozorňuje Auer.

AUTOŘI A VYDAVATELÉ Z REGIONU

Na festivalu se budou prezentovat autoři i vydavatelé z regionu. Např. plzeňský architekt Jiří Boudník, který právě vydal knihu A zalévej kytky, bude podepisovat své dílo ve stánku nakladatelství Tebenas v pátek od 17 do 19 hodin a v sobotu od 12 do 14 hodin a od 17 do 19 hodin.

„Na Světu knihy spolu s našimi čtenáři oslavíme 20. narozeniny,“ upozorňuje Petr Flachs z nakladatelství Starý most. Dodává, že návštěvníkům nabídnou tři knižní novinky Slavné plzeňské firmy a podnikatelé, Šumava a Bavorský les na starých mapách a Plzeňský uličník. „A taky jsme pro všechny návštěvníky připravili hru,“ zve Petr Flachs.

V depu nebude chybět ani Bibliobus, který od roku 1996 provozuje Knihovna města Plzně. Bibliobus je v České republice velkou vzácností, kromě Plzně ho provozuje už jen Městská knihovna v Praze. „Samozřejmě, že jsme pro jeho návštěvníky připravili program, ale má to být překvapení, takže nemohu prozradit více,“ usmívá se ředitelka plzeňské knihovny Helena Šlesingerová.