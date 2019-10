Ve snaze čelit tomuto znepokojivému trendu nabízejí autoři knihu, která „je pestrá, otevřená, osobitá a individuální“. Formou několika druhů umění včetně ilustrací a fotografií pokrývají editoři část širokého spektra současného sexu a erotiky. Hlavním tématem je tu svoboda a právo na jinakost, které nepotřebují, aby je někdo milostivě toleroval prostě tu jsou a bylo by záhodno se s nimi jednou provždy smířit.

Vzkaz, jenž prostřednictvím krásně vypravené antologie vysílá nově založená společnost Bohemian Taboo, je jen prvním z řady multimediálních projektů. „Máme toho v plánu mnohem víc než pouze vydání knihy Bohemian Taboo Stories,“ vysvětlují organizátoři. „Rádi bychom vytvořili širokou platformu, která se bude zabývat pořádáním výstav, kurzů, seminářů, terapeutických sezení, vzdělávání a všeho, co se lidské sexuality týká.“

V souladu s mottem, že „skutečně oplzlí jsou pouze cudní lidé“, prozkoumává Rejzek, kdo stál za vznikem obchůdku na pražském Žižkově s provokativním názvem Little Fetish Shop, co vedlo jednoho známého spisovatele a historika k napsání bestselleru Sex a erotika v dobách Karla IV. nebo proč máme v česku největšího sběratele erotických ex libris na světě.

Najdeme tu příběh renomovaného fotografa, jenž se po úspěšné kariéře v jednom předním časopise vrhl na tvorbu Orgasmických portrétů. Dozvíme se, jak vypadá sexuální výzkum pod patronací Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního duševního zdraví. A nahlédneme i do míst, kam jsme se možná ani podívat nechtěli. Do dobře skrytého undergroundu, v němž se milovníci netradičních rozkoší věší na háky, provozují bondáž, svázaní se nechávají topit v kádi s vodou a mrskat.

Bez předsudků

V proslulém tetovacím studiu Hell si mnozí (v běžném životě astrofyzici, „ajťáci“ či sportovci) dopřávají genitální piercing a beading. Kniha Bohemian Taboo Stories žádá, aby čtenář na tuto skutečnost pohlížel bez předsudků a s hlavou „vodzandanou“.

Někdo snad nevydýchá explicitní ilustrace umělkyně, která si říká Katastrofé. Jiný se bude rdít při popisech okamžiků, v nichž vypravěčům došlo, že jsou odlišní. Celá ta bichle je jedna velká zkouška. Kdo ji podstoupí, něco se o sobě dozví.

Bohemian Taboo Stories

Na knize pracovalo po dva roky 13 autorů, grafiků, fotografů a ilustrátorů. Cílem publikace je představit osobnosti, jež se při své zájmové nebo profesní činnosti dotýkají i oblastí, které většinová společnost ještě pořád považuje za zakázané.



V jednotlivých kapitolách se představuje spoluzakladatelka festivalu sexuálních menšin Prague Pride, dramatik píšící sexuálně laděné hry, syn slavného českého muzikanta, jenž se po návratu do Prahy stal králem české burlesky, nebo fotograf specializující se na portrétování žen při orgasmu.



Kniha o lidech, kteří dělají něco sexy, je startovním projektem společnosti Bohemian Taboo. Ta usiluje o vznik platformy pro vzdělávání, podporu alternativních komunit, umění a činností, které mají přesah do oblasti sexuality a erotiky.