Na kontě má ilustrace pro téměř pět stovek knih. Zdeněk Burian narozený v Kopřivnici v roce 1905 patří jednoznačně k nejvýznamnějším a také nejplodnějším autorům knižní ilustrace u nás. Alespoň část jeho tvorby se pokusil zmapovat a setřídit Ondřej Müller, programový ředitel dětské literatury v nakladatelství Albatros Media. Po dvou obřích knihách Dobrodružný svět Zdeňka Buriana (z roku 2017) a Podivuhodný svět Zdeňka Buriana (2019), které obě získaly celou řadu prestižních ocenění, se nyní pomyslná trilogie uzavírá vůbec největší knihou této řady nazvanou Zapomenutý svět Zdeňka Buriana.

"Co všechno zůstalo z bohaté tvorby Zdeňka Buriana neprávem zapomenuto? Vydejte se prozkoumat méně známou část mistrova díla, které nepřestává fascinovat celé generace čtenářů. Čekají na vás dosud nepublikované soubory ilustrací, westernové obálky nebo návrhy kostýmů, které vznikly pro první československý barevný film. Strhující epilog za tvorbou umělce, který dokázal příběhům vtisknout jedinečnou podobu, vychází ve výjimečné reprodukční kvalitě," zve k prohlížení i četbě nakladatelství.

"Pro sebe jsem si tuto trilogii, která prezentuje ilustrační tvorbu Zdeňka Buriana, nazval „dobrodružnou trilogií“. Jakkoli se zdá velkorysá, ve skutečnosti obrazně řečeno nahlíží jen klíčovou dírkou na rozsahem obrovské dílo. Trilogie prezentuje více než 1200 ilustrací, odborníci v současné době odhadují, že Burianovo dílo čítá téměř 12 000 položek, a to bez základních skic," prozrazuje v rozhovoru pro Deník spoluautor knihy Ondřej Müller.

Talentovaný hoch

Obsáhnout celou Burianovu tvorbu je tak nejspíš úkol na další desítky let, pokud je vůbec možné ji zkompletovat.

Zdeněk Burian kreslil a maloval takřka celý život. O jeho talentu a jasném zaměření vypovídá již fakt, že zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze složil již ve 14 letech a na školu za mimořádných podmínek skutečně nastoupil. Vydržel tu však pouhé dva roky a školu v šestnácti opustil. Táhlo jej to jinam: do praxe. A tak se stal profesionálním ilustrátorem.

Ilustroval především dobrodružnou literaturu. První knihou, k níž takto přispěl, bylo Dobrodružství Davida Balfoura od Roberta Louise Stevensona, které vyšlo v září roku 1921. V letech 1924 až 1925 zahájil ilustrování časopisu „Širým světem“ a knih České grafické unie. Od roku 1925 pracoval na geografickém cyklu „Země a lidé“. V roce 1927 se Burian oženil s Františkou Loudovou. A v tomtéž roce navázal také klíčovou spolupráci s nakladatelstvím Josefa Richarda Vilímka. Nejprve ilustroval časopisy (Humoristické listy, Malý čtenář, Dobrodružný svět) a potom též i dobrodružné knihy.

Čím dokázal zaujmout v tak mladém věku zkušené nakladatele? Odpovídá Ondřej Müller: "Navnadit čtenáře, to uměl Burian dokonale a v tom dodnes těžko hledá sobě rovného. Právě proto si jej nakladatelé za první republiky tolik oblíbili!"

Exotika i sci-fi

Burianova představivost do značné míry definovala to, jak si tehdejší čtenáři představovali exotické dálky, místní obyvatele, ale také nejrůznější historické epochy. Jeho ilustrace doprovázely nejslavnější knihy tehdejší doby, jako byly Mayovky o Vinnetouovi, některé Foglarovky, vybrané Verneovky. Zvlášť památnou se stala jeho práce na románech z pravěku od Eduarda Štorcha. Právě pravěku se týká kolem tisícovky jeho ilustrací, a právě za rekonstrukci vyhynulých zvířat i rostlin se mu dostalo největšího uznání doma i ve světě.

Ačkoli tvořil až do své smrti na počátku osmdesátých let a svou techniku stále piloval, stát se velkým uznávaným malířem se mu nikdy nepodařilo. Část kritiků mu vytýkala přílišný naturalismus a akademičnost, poté, co k moci přišli komunisté, jej tito kritizovali za orientaci na západní a především žánrovou (tedy ve slovníku tehdejšího režimu úpadkovou) literaturu.

Rozsah a šíře jeho díla, které je z dnešního pohledu stále aktuální (a to nejen v segmentu knižní ilustrace), se však ukazuje, že dobová kritika tohoto umělce příliš podcenila.

A jaký byl vlastně Zdeněk Burian člověk? Nechme promluvit velkého Burianova znalce a spoluautora aktuální trilogie Rostislava Walicu. Ten v doslovech všech tří knih píše o jeho „sveřeposti a urputnosti, jinými slovy silné vůli, jež stála za umělcovou neuvěřitelnou kázní a pílí. Bez ní by Burian nikdy nevytvořil tak obrovské dílo, jež považujeme za velkolepé i ve světovém měřítku. Druhým charakteristickým rysem Burianovy povahy, který se výrazně projevuje v jeho díle, je sklon k romantickým, ba přímo patetickým gestům. Hledíme-li na některé jeho hrdiny – kapitána Nema, lodivoda Johna Graye na obálce románu J. F. Coopera, či na Vinnetoua a Old Shatterhanda –, z jejich gest, postojů a pohledů čiší patos, jenž podtrhuje jejich odvahu a hrdinské činy. Ne nadarmo v některých postavách, např. v portrétu Old Shatterhanda či „Lovce jelenů“, rozeznáváme rysy samotného Buriana."