Správný spánek nám pomáhá mít lepší život. Jsme díky němu zdravější po tělesné i duševní stránce, naopak zlý spánek může tělu i mysli přivodit řadu problémů. V extrémním případě nezvratné nemoci i smrt.

Kvalitní spánek je klíčový pro zdraví. | Foto: Shutterstock

Spánku se tisíce let věnují spisovatelé, umělci i nejrůznější učenci, za posledních sto let věda přišla s velmi detailním popisem toho, co se (asi) odehrává v našem těle během spánku. Přesto skutečný evoluční důvod spánku dodnes neznáme, připouští autor světového bestselleru Proč spíme Matthew Walker.