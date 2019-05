Někteří se zdráhali, jiní recitovali, jistá stařenka usnula během natáčení. Jedno měli ale století hrdinové filmu až na výjimky společné: přišli na plac skvěle připraveni.

Představa, že bělovlasí staroušci podléhají infantilitě a potřebují na place zacházení jako děti a zvířata, je lichá. „Jasně že někteří byli občas indisponováni, ale spousta přijela s uchystanými poznámkami, fotkami, odhadli, na co se budu ptát. Byla jsem překvapená,“ přiznává režisérka. Její film to potvrzuje.

Nadhled a humor

Smutnou podívanou na nemohoucí seniory věru nečekejte. Humor, díky němuž leckteří svádějí boj se stářím, budí veselí. Třeba granko v mléce, podle něhož se pozná, že je neděle.

Pro film vybrala režisérka 25 žen a mužů, které zpovídá (mimochodem, stoletých žije na našem území kolem pěti set). Mnozí byli v nečekané kondici, ostatně jeden z hrdinů se teď chystá na tandemový seskok padákem. „Je to ohromné, ale pro mě je důležitější jejich nadhled a síla osobnosti,“ říká autorka.

„Nechtěli ve filmu exhibovat, dnešní producírování na sociálních sítích a serveru You Tube neznají. Brali to jako službu mé myšlence. Pro pana Zemana, který je židovského původu, jistě nebylo příjemné vzpomínat na osudy své rodiny za války a po ní. Ale slíbil to a chtěl nám vyjít vstříc, tak to pro nás udělal.“

Dodává, že ego, které nám dnes tolik komplikuje život, vidí jinak. „Zažili euforii ze vzniku první republiky, ale zas taková idyla to nebyla. Museli od malička tvrdě makat, někteří tátové je bili bičem, ženy byly služkami. Nevzpomínají na to ale s žádným splínem,“ kvituje režisérka útržky výpovědí. „Jejich zážitky se pro mě staly vstupem do historie. A mě touto optikou začala bavit.“

Zůstat aktivní

A proč tolik respondentů? „Pětadvacet jich je proto, abych ukázala, že jsme součástí jednoho velkého celku,“ vysvětluje záměr, proč ve filmu, prostříhávaném dobovými archivy, vystupuje tolik tváří, vzpomínek a příběhů.

Otázku, jestli se mají se-nioři obklopení milující rodinou lépe než osamělí v domovech důchodců, nechává nezodpovězenou. „Je to tajemství života. Člověka formuje tolik věcí… Zažili jsme staroušky v rodinném kruhu šťastné i utrápené. A pak solitéry, kteří v pečovatelských domech pookřáli. Paní Slavíčková z Chebu v domově vyloženě mládne. Je aktivní, má přátele, hraje Člověče, nezlob se,“ shrnuje.

Kromě kin chce proto režisérka promítat i ve školách.