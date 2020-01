K zavedeným pořadům televize Nova patří seriá-ly Ulice a Ordinace v růžově zahradě 2, které začátkem ledna vstoupily do patnáctého roku vysílání. Divákům nabídnou opět dramatické i dojemné osudy nejznámějších seriálových rodin, které se ještě rozrostou o další tváře.

V Ulici je jí například Antonio Šoposki, bratr známé herečky Mariky Šoposké, který ztvární Vašíka, syna Hedviky Gregorové (Lenka Zahradnická).

„Je to intelektuál, žije si ve vlastním světě, do kterého mu svým vztahem s mámou vstoupil Otík (Filip Rajmont). Vašík ho moc nemusí, navíc se bude muset vypořádat s novým prostředím, do kterého ho Hedvika převezla. Snad to zvládne,“ říká na adresu své postavy Šoposki.

Ordinace v růžové zahradě přešla hned zkraje roku na nový způsob snímání, který vychází ze současného světového trendu „Nyní točíme moderněji, filmovým způsobem, jak si Ordinace zaslouží. Divák tak dostane mnohem větší kvalitu obrazu,“ vysvětluje podstatu inovace šéfrežisér Braňo Holiček. Nováčkem „ordinačního“ týmu je například sedmiletý syn rockera Pepy Vojtka Adam.

Vrátí se i Specialisté

Další stávající seriál, Specialisté (ve vysílání od 27. ledna), projde zásadnější personální proměnou na „čelních pozicích“. Vyšetřovatele Zuzanu Májovou (Zuzana Kajnarová) a Lukáše Panenku (Jakub Štáfek) zastoupí dva noví členové útvaru kapitán Jana Šafářová (Eva Leimbergerová) a kapitán Tomáše Beran (Jacob Erftemeijer).

S novými epizodami se na obrazovku vrátí seriál Kameňák (od 14. února), jehož děj je obdobně jako u stejnojmenných filmů založen na anekdotách.

Odehrává se v opět Kameňákově. Na radnici tam úřadují starosta Pepa Novák (Václav Vydra) a jeho zástupce Bohouš Beránek (Pavel Kikinčuk) a trápí se nelehkým úkolem. Rozhodli se podat přihlášku do celorepublikové soutěže o Pozitivní město roku, v níž výherce obdrží od ministerstva sto milionů korun. A zdá se, že starosta cestou za vítězstvím nezná hranice.

Z ranku úplných novinek bude teprve připravovaný seriál Co ste hasiči. Nahlíží do života vesnice Horní, která leží v malebném Ladově kraji. Svérázné postavy v čele s velitelem hasičů Petrem (Petr Rychlý) a úplatným starostou Vladimírem (Václav Kopta) čekají nelehké situace. Zatímco šéf hasičské jednotky zdolává nebezpečné úkoly, starosta mu hází klacky pod nohy a hodlá hasiče zlikvidovat.

Superstar v únoru

Světově populární pěvecká show SuperStar se vrátí na české a slovenské obrazovky už 16. února. Výkony soutěžících bude posuzovat obměněná porota ve složení Pavol Habera, Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Monika Bagárová a Marián Čekovský. Vedle zpěváků a zpěvaček bude Česko hledat zase i nejlepšího amatérského kuchaře v pořadu MasterChef (od 5. února). Diváci nepřijdou ani o Výměnu manželek či Utajeného šéfa.

Mezi filmy, které Nova odvysílá, jsou například Anthropoid, Captain America: Občanská válka, Dítě Bridget Jonesové, Doktor Strange, Král Artuš: Legenda o meči či Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.