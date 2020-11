Zimní příběh plný sněhu a vánoční atmosféry natočil zkušený pohádkový tvůrce Karel Janák. Vhodné místo, kam jeho děj umístit, našel v Zuberci, krásném skanzenu v podhůří Západních Tater. „Když už má být někde sníh, tak tam. A Zuberec nezklamal,“ uvádí Karel Janák.

V tamní vesnici žije učitel Václav (Vojtěch Kotek), který se chodí každý večer dívat na princeznu (Leonie Brill), jak bruslí na zamrzlém jezeře. Ani sám sobě ale nepřizná, že je do ní zamilovaný. Jednoho dne se u něj doma objeví hvězda Denička (Tereza Ramba), snoubenka zářivého Siria (Ondřej Sokol), kterou na zem srazila žárlivá Proxima (Aňa Geislerova). Hvězda na zemi vyhasíná, síly jí ale může dodat čistá, nesobecká láska.

Ladova poetika

„Vytvořili jsme svět, který v žádné pohádce ještě nikdo naplno nevyužil. Místo klasických pohádkových motivů – čertů, vodníků a čarodějnic – jsme se tentokrát vydali do světa hvězd,“ vypráví Karel Janák. „Hvězdy v naší pohádce vypadají skoro jako lidé. Mají však nadpřirozené schopnosti, které k hvězdám patří. A když se dostanou na zem, dokážou obyčejným smrtelníkům pěkně zamotat hlavu.“

Hlavní inspirací pro vznik filmu byl pro něj námět Michala Čunderleho. „Jeho svět hvězd byl tak kouzelný, vtipný a zajímavý, že přímo volal po tom, aby z něj vznikla vánoční pohádka. Výtvarnou inspiraci jsme pak čerpali především z poetiky obrazů Josefa Lady, který je pro české diváky jakýmsi synonymem pravých českých Vánoc. Doufám, že se nám aspoň trošku podařilo atmosféru těch jeho obrazů přenést i do naší pohádky,“ říká režisér, který v duchu názvu do novinky obsadil hned několik hereckých hvězd. Kromě již zmíněných jsou jimi Martin Huba, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Zlata Adamovská, ale například i Kühnův dětsky sbor.

Ve vodním království

Mimo jiné i do vodní říše, které vládne laskavá a spravedlivá Paní vod a pramenů (Linda Rybova), zavede diváky další sváteční novinka – pohádka O léčivé vodě režiséra Jána Sebechlebského. Vypráví příběh krále Juraje (Marián Mitaš), jeho bratra Filipa (Juraj Hrčka) a dcery Hanky (Darija Pavlovičova). Královna zemřela, když byla princezna malá. Od té doby se o ni stará král. Když Hanka těžce onemocní a její otec se bojí, že by o ni mohl přijít, Paní vod a pramenů se nad ním slituje. Daruje mu pramen léčivé vody. Předem ho ale varuje, že kdyby chtěl někdo zázračné vody zneužít ve svůj prospěch, pramen navždy vyschne. Na scéně se objevuje intrikánka Henrieta (Zuzana Kanócz) a král s princeznou se ocitnou v ohrožení života. Naštěstí je tu ale odvážný dobrodruh Jakub (Jakub Spišák).

„Podvodní svět se točil až jako poslední a abych věděla, na co kde reaguji, pustil mi režisér části snímku. Myslím, že se mu podařilo vytvořit něco, co mě opravdu zajímá a na co se těším, že se s rodinou o Vánocích podíváme,“ sděluje Linda Rybová. Podotýká, že pohádky miluje odmala. „Můj život se hodně točil kolem Malé mořské víly. Je v ní výrazné výtvarné zpracování podvodního království a hrají tam výtečné sestry Šafránkovy. Ta pohádka má velmi silný příběh, všechny postavy jsou tak pochopitelné. Divák sice na konci brečí, že to dopadlo, jak to dopadlo, ale zároveň si neumí představit jiný konec,“ rozpovídala se herečka.

Hodinář Viktor Preiss

Plejáda hereckých tváří se sešla i v pohádce Hodinářův učeň, kterou už viděli diváci v kinech. Natočila ji Jitka Rudolfová. Příběh vychází z klasického boje dobra se zlem, nabídne zároveň i humor, krásné lokace a originální děj, který nezahrnuje členy královské rodiny.

„Žánr pohádky je nesmrtelný, ale nikoliv bezedný, a proto se jistě motivy a schémata chtě nechtě opakují. Vymyslet, napsat a realizovat originální pohádkový příběh je kumšt. Pohádka režisérky Jitky Rudolfové je v mnoha ohledech atypická a originální, a to je, pevně doufám, dobré znamení,“ řekl Viktor Preiss, který si zahrál hodinaře. „Měl jsem tendenci trochu obhajovat jeho lidské slabosti, nikoliv ho dělat lepším. Je to chytrák a despota. A taky lakomec, který chce oklamat osud,“ dodal herec, vedle něhož se dále objeví Michal Balcar, Dana Droppová, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Jana Plodková, Jiří Vyorálek, Jakub Žáček či Miroslav Krobot.

Svou pohádku dostanou opět i neslyšící – jmenuje se Loupežnická balada a odehrává se kde jinde než mezi loupežníky. Jejich život se změní, když mezi sebe přijmou Bertu, nešťastnou mladou ženu, která kvůli zlému kupci přišla o všechno. Nakonec se musela vzdát i toho nejdražšího, své maličké dcery. Berta se ale nevzdá… Všechny role ztvárnili opět neslyšící herci ve znakovém jazyce. Chybět nebudou skryté titulky ani dabing našich předních umělců.