Nudíte se doma a všechny knížky jste už přečetli? Zkuste napsat vlastní. Nejdůležitější je nápad. Chcete napsat hororový, detektivní nebo romantický příběh? Nebo vtipně popíšete, co vám do života vnesl koronavirus? Fantazii se meze nekladou.

Poté, co zvolíte téma vaší knihy, vytvořte koncept. Ten je důležitý proto, abyste se během psaní neztratili. Ideální bude určit si, jaká má být hlavní zápletka knihy či co hlavní postava zažije. Postupně budete koncept rozvíjet dalšími zápletkami, situacemi, postavami, které do děje vstoupí. Ideální je vytvořit si osnovu, které se pak budete držet.