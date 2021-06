Obraz Noční slavnost (Ohňostroj) od malířky Toyen se na aukci v Praze prodal za 30,4 milionu korun. I s aukční přirážkou za něj kupec zaplatí 36,48 milionu korun. Jde o třetí nejdražší dílo avantgardní autorky prodané na tuzemské aukci. Vyvolávací cena díla byla 20 milionů korun.

Obraz Noční slavnost (Ohňostroj) od malířky Toyen na snímku z 14. května 2021. | Foto: ČTK

Za 30,24 milionu korun s aukční přirážkou se dnes prodalo další dílo Toyen, olej na plátně s názvem Jarmark z roku 1925. Vyvolával se za 12 milionů korun. Dílo o několik let předchází Noční slavnost, malba vznikla ještě před odjezdem Toyen do Paříže, kde se zařadila mezi tamní avantgardu. V obraze je již patrné progresivní směřování tehdy teprve třiadvacetileté malířky, která zřetelně vyhranila svůj výtvarný projev směrem k abstraktnímu tvarosloví. Jím ale stále vyjadřovala náměty, které byly typické pro raný Devětsil, do něhož roku 1923 vstoupila společně s Jindřichem Štyrským.