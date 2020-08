Vpřípadě nadcházející řady čeká na diváky hned několik novinek. Moderátorem show bude herec Vladimír Polívka a ke změně dojde i v tříčlenné porotě. Pozici jejího předsedy si tentokrát vyzkouší moderátor minulých řad Ondřej Sokol, hodnotit výkony s ním bude účastnice páté řady, herečka a zpěvačka Eva Burešová. Trojici uzavře bavič a herec Aleš Háma. Úlohy kouče se ujme herec Jan Cina.

Opora soutěžících

„Musím říct, že moderování je pro mě mnohem víc v pohodě než samotné ztvárňování celebrity. Takže mi ta role bude velmi příjemná,“ okomentoval svou účast v show Vladimír Polívka. „Celkově vzato je pro mě Tvář skvělá zejména v komunikaci s herci, které většinou znám. Zcela jistě budou unaveni ze zkoušek a výkonů. Mám pocit, že bych jim měl být oporou, že bych jim měl pomoci, když jim třeba některý z porotců řekne, že to nebylo dobré. Těším se na to,“ doplňuje.

Mezi soutěžícími se tentokrát objeví zpěvačka Bára Basiková, herečky Jitka Čvančarová a Erika Stárková, modelka Andrea Kalousová, zpěvák Albert Černý, herec Bořek Slezáček, finalista SuperStar 2020 Martin Schreiner a česko-izraelský režisér, herec a zpěvák Jordan Haj.

„Tvář znám od té chvíle, co přišla do Česka. Dokonce mě tvůrci oslovili už do první řady, ale tehdy jsem musela svou účast z časových důvodů odmítnout. Takže jsem moc ráda, že to teď konečně vyšlo,“ uvádí Bára Basiková. „Myslím si, že Tvář je perfektní zábava a skvělá show. Všichni moji známí, kteří jí prošli, říkají, že je to vlastně jako takový tábor, kdy jste tři měsíce ve velmi úzkém kontaktu s ostatními soutěžícími.

Navíc je její sledovanost stále vysoká, tudíž je vidět, že diváky opravdu baví. Doufám, že stejně jako ty předešlé bude perfektní i naše parta,“ dodala zpěvačka.

Jiný úhel pohledu

Herečka Jitka Čvančarová je o tom přesvědčena už teď. „Všichni jsme zajásali, když jsem se potkali a zjistili, že v show budeme právě v tomto složení. Není to fráze, je to velmi upřímné. Máme opravdu radost, že se budeme vídat,“ sdělila Čvačarová, která působila už v první řadě Tváře jako porotce. „V těch dalších jsem byla několikrát jako host, takže mě to nesmírně baví. Teď vyšel čas na to, abych mohla soutěžit. Vše tedy uvidím z jiného úhlu pohledu,“ říká.

Své pocity před rozjezdem pořadu popsal i Jordan Haj. „Určitě mám nějaké obavy. Nicméně tvůrčí tým má moji důvěru a na celý ten proces se díky tomu těším. Přál bych si vždy napodobit daného interpreta tak, aby to byla pocta umělci, ne výsměch,“ pravil Haj, jehož alter ego ProGram spoluvytváří projekt Kapitán Demo.