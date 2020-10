Dnešní uspěchaná doba vztahům moc nepřeje. Přestože životní partnery hledáme různými způsoby včetně internetu, počty nezadaných – jak říkají odborníci – každým rokem stoupají. V televizním pořadu Svatba na první pohled s nimi prozkoumáme, jestli k úsilí najít lásku vedou jen tradiční cesty, nebo jestli se může zrodit i v manželství mezi dvěma úplně cizími lidmi, které věda považuje za kompatibilní.

„Pokud je pro nás partner biologicky vhodný, musí nám vonět. To, že si dva voní, znamená, že jsou imunologicky odlišní. Mohou proto zplodit silné potomstvo, které bude mít silnou imunitu a bude schopné úspěšně bojovat proti různým chorobám, patogenům, virům a podobně,“ uvádí DNA expertka, doktorka Jaroslava Babková. Jejím úkolem bylo v rámci pořadu hledat právě onu biologickou kompatibilitu mezi partnery – a to nejen pomocí čichového experimentu, ale i DNA analýzy.

Mimochodem ono „vyčuchání“ partnera se při natáčení odehrálo tak, že adepti na manželství spali v čistých bavlněných tričkách a byli instruováni, aby nepoužívali žádné parfémy. A nejedli jídla, která by mohla ovlivnit pach jejich těla. „Tak to je nepříjemné. Intenzita tak sedm a příjemnost tak tři,“ zaznívá například od blonďaté slečny, která právě otevírá poklop jedné ze sklenic, aby si přivoněla k tričku uvnitř…

Vstupní interview prostřednictvím polibku

Není to ale jen čich, kterým se nezadaní při výběru partnera řídí. Důležité je i „vstupní interview“, učiněné prostřednictvím polibku.

„Je to v podstatě otestování partnera skrze další smysl. Každá slina obsahuje velké množství informačních molekul. Při líbání tak podvědomě cítíme, zda je pro nás daný partner tím vhodným,“ sděluje Jaroslava Babková.

Doplňuje, že pokud partner prošel testem zraku, čichu i chuti, což znamená, že se protějšku líbí, voní mu i chutná, přijde na řadu další fáze, a tou je zplození potomka. „Cílem živých bytostí je předat své geny dál. Nicméně krom biologické evoluce podléhá lidstvo i evoluci kulturní. Ta je mnohem rychlejší a od prvotních úmyslů přírody nás často odklání,“ praví odbornice.

Do projektu Svatba na první pohled se přihlásili ženy a muži ve věku pětadvacet až čtyřicet let, jejich jména však televize zatím tají. Až v něm dojdou kýžené mety, tedy sňatku, čeká novomanžele svatební cesta a čtyři týdny společného života v jedné domácnosti. Poté přijde den rozhodnutí, kdy se musí každý z účastníků vyjádřit k tomu, zda hodlá se svým partnerem v započaté životní cestě pokračovat, nebo jestli se chce rozejít.

„Ve své psychologické praxi dennodenně narážím na jednotlivce, kterým není žádný partner dost dobrý. A tak mě zaujala myšlenka tohoto projektu – pokusit se pojmout otázku vztahů z druhé strany. Rozbít to, jakou má kdo představu o svém ideálním partnerovi, a zkusit se nezadaným zájemcům najít vhodného partnera podle jiného klíče, než jak si ho hledají sami,“ říká psycholožka Katarína Szabados Filasová.

Vztahy na jiných principech

V dnešní době jsou podle ní vztahy postaveny na jiných základech a fungují na jiných principech, než tomu bylo v minulosti.

„Dříve byly více ovlivňovány zevními faktory, například náboženstvím, ekonomickou situací či negativním postojem společnosti k rozvodům. V současné době jsou tyto venkovní parametry, které často držely vztahy pohromadě, pryč. A my se je musíme učit stavět zevnitř. Navíc má dnes většina lidí na svého potenciálního partnera vysoké nároky a není ochotna z nich slevit. Je ale skutečně zásadní, jestli je ten druhý blonďák, nebo brunet? Záleží na tom, jaký typ vysoké školy vystudoval? Je nutné, aby se líbil i mým kamarádkám? Máme jednoduše pocit neomezeného výběru. A čím více je možností, tím těžší je výběr,“ vypráví psycholožka (vedle ní a Jaroslavy Babkové je dalším odborníkem v show individuální a párový psychoterapeut Tomáš Novák).

Pořad Svatba na první pohled přinese televizním divákům také neocenitelné tipy, jak zlepšit svoje osobní vztahy. Účastníci s podporou psychologů objevují v průběhu celého experimentu efektivnější způsoby, jak komunikovat se svým protějškem. Určitě mohou být pro mnohé inspirací. Studie například ukazují, že máme tendenci opakovat ve vztazích stále stejné chyby. Základem je, abychom si je uvědomili a cíleně pracovali na jejich nápravě.

Tématu „svateb naslepo“ se věnovaly i americké pořady Love is Blind nebo Too Hot to Handle, tedy fenomény jara na Netflixu. V Česku byl svého času populární i pořad Farmář hledá ženu, který se ovšem od Svateb na první pohled odlišoval tím, že si daný muž vybíral zejména očima ženu z několika uchazeček. Jednou z vůbec prvních televizních seznamek u nás byl pořad Rande, který uváděli Slávek Boura a Markéta Mayerová. Zpočátku v něm tři muži usilovali o přízeň jedné slečny, nebo naopak tři slečny o přízeň muže. Zájem byl projeven darováním jablka, naopak koš jablek znamenal nezájem. Inu, časy se mění…