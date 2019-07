V obřadní síni polenské radnice již roky visí obraz, o jehož dražbu nyní projevila zájem jedna tuzemská aukční síň. Autorem díla je významný český malíř Václav Radimský. Jeho díla jsou dnes mezi sběrateli velmi oblíbená. Srovnatelný obraz se v roce 2017 prodal za 8,7 milionu korun. Vyvolávací cena byla přitom 4,8 milionu korun.

Plátno, které nyní visí na polenské radnici, by přitom mohlo být ještě zajímavější. „Domníváme se, že by se tento výjimečný obraz mohl prodat v současné době v naší aukční síni za rekordní částku přesahující deset milionů korun,“ uvedla galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek.

Velkoformátový obraz Cesta u Giverny při západu slunce pochází z roku 1898 a podle kunsthistoričky Naděždy Blažíčkové Horové jde o výjimečné dílo. „Obraz je nepochybnou, kvalitní a překrásnou prací krajináře Václava Radimského,“ napsala ve svém posudku a dodala: „Cesta u Giverny při západu slunce jednoznačně patří k vrcholným pracím Radimského.“ Dokonce tento obraz považuje za jeden z jeho nejkrásnějších.

O tom, jaký bude další osud díla, dnes (v pondělí 1. července 2019) odpoledne rozhodnou polenští zastupitelé. O pozapomenutém obraze už diskutovali na své minulé schůzi městští radní. Přišli s jednoznačným doporučením – obraz prodat formou aukce. Pro prodej bylo šest radních a pouze jediný byl proti.

Václav Jan Emanuel Radimský (1867 – 1946 ) Představitel českého impresionismu. Radimský vynikal velkou pracovitostí a podnikavým duchem. Již ve Francii získal prodejem svých děl značného jmění, a tak velká část jeho obrazů z počátečního období tvorby zůstala ve Francii. Po návratu do Čech až do své smrti pořádal početné a úspěšné výstavy. Jeho rozsáhlé výtvarné dílo se dostalo do vlastnictví značného množství soukromých osob a sbírek. Je tak z velké části skryto před zraky široké veřejnosti. zdroj: Wikipedie

K případnému prodeji se před dnešním jednáním odmítl vyjádřit starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou). „Prozatím vám bohužel nemohu dát žádné informace,“ řekl.

Bude tedy záležet na tom, jak rozhodnou zastupitelé. Mezi nimi má však výraznou většinu koalice vedená starostou a jeho zástupcem. Zastupitelé tak většinou podporují návrhy rady. Proti prodeji by se mohli postavit jen někteří opoziční zastupitelé.

Zjištění toho, jakou cenu dílo Radimského má, komplikuje jeho další osud. Kdyby se ho rozhodli v Polné ponechat, bylo by nutno obraz pojistit. Taková pojistka by podle zjištění úředníků radnice přišla až na sto tisíc korun ročně a navíc by bylo třeba obraz zajistit podle požadavků pojišťovny. Řešením by bylo dílo přestěhovat do městského muzea, ale obraz nemá žádnou přímou vazbu na město, a proto jeho sbírky nijak zásadně neobohatí. Obraz navíc není stoprocentně v dobrém stavu. Vyžaduje si restaurátorský zásah v ceně třicet až čtyřicet tisíc korun. A i ten by musela platit Polná.

Krajinomalbu by určitě přivítala některá z vysočinských galerií. Zapůjčením díla by město ušetřilo na pojistce, ale nezískalo by žádné peníze, neboť zápůjčky jsou bezplatné. Jediným přínosem pro město by byla malá cedulka, že vystavený exponát je v majetku města Polná.

Pokud by se polenští zastupitelé rozhodli plátno Radimského prodat, výrazně by posílili rozpočet města, jehož plánované příjmy jsou pro letošek 98 milionů korun. Mimořádně získané peníze by mohly zaplatit valnou část výstavby nového koupaliště, o kterém dnes budou zastupitelé rovněž jednat.