Co bylo impulsem k natočení snímku V síti?

Před dvěma lety mě oslovi-li z telefonní společnosti O2, zda bych pro ně nenatočil krátké video, které by radikálně upozornilo na vzrůstající počet zneužitých dětí na internetu. Na první schůzku jsme se vydali už s kolegyní Bárou Chalupovou. Marie Mališková z 02 nás seznámila se znepokojivými čísly.

Jenže statistika nuda je, a tak jsme si s Bárou založili falešný profil dvanáctileté dívky a vstou-pili do chatovací místnosti s podivuhodným názvem Abnormální pokec 12–20. Napsali jsme tam: „Nudim se.“ Představovali jsme si, že se nám během týdne ozve pár mužů, ale ono to vypadalo trochu jinak. Za pět hodin nás jich oslovilo 83. A všichni chtěli sex. V tu chvíli jsme věděli, že to téma nelze obsáhnout v pár minutách, že potřebujeme prostor celovečerního dokumentu.

Z toho, co někteří muži na internetu online předvádějí, je nevolno i otrlejším, než byly vaše tři herečky. Řešili jste, do jaké míry je to může poznamenat?

Ono nás to všechny tak trochu doběhlo. Při natáčení ve studiu, kde jsme měli postavené filmové pokojíčky, jsme se vzájemně podporovali, všechny zážitky jsme probírali a také jsme se často zasmáli. Ale pak nastala tíživá fáze, při které holky komunikovaly přes své pracovní telefony z domova.

Jedině tak se dalo zjistit, zda kontakty vyústí v osobní setkání. A z toho jim pak bylo těžko. Sabinku třeba pronásledoval sen, ve kterém neustále vyzváněl Skype a nešlo to položit. Dívky ale měly od počátku přislíbenou psychologickou podporu a postupně ji využily. Ne proto, že by se hroutily, spíš chtěly své zážitky probrat s někým, kdo tomuto fenoménu rozumí a dokáže ho pojmenovat.

Měli jste někdy sami chuť natáčení z určitého důvodu zastavit?

To ne, ale nastavili jsme si autocenzuru: když před námi začal někdo masturbovat, tak jsme si natočili jen pár vteřin a videohovor rychle ukončili. Nechtěli jsme tomu vystavovat holky ani zbytek štábu víc, než bylo bezpodmínečně nutné.

Co vám v takových chvílích běželo hlavou?

Že musíme s mou ženou Marikou pro naše děti ještě víc vymýšlet offline program. Čili náplň, kdy budou mimo modravou zář poblikávajících monitorů.

Bylo natáčení překvapivé i pro zúčastněné odborníky? Tedy pro psycholožku a zástupce policie?

Ti, které jsme k natáčení přizvali, nebyli zaskočeni, že se to děje. Ale překvapil je počet predátorů a především rychlost, s jakou hovor stočili k sexu a výzvám ke společné masturbaci.

Co si slibujete od policejního šetření, které bylo po natáčení zahájeno? Je vůbec reál-ná šance podobnému zneužívání dětí v době internetové svobody zamezit?

Osobně mi stačí, že se tím potvrzuje, že tito muži překračují nejen hranice morálky, ale i zákon. Netoužím nikoho zavírat do vězení. Ale chci, aby se mluvilo o tom, že když tohle někdo dělá, musí čekat, že se o něj začne zajímat policie.

Nenapadlo vás oslovit i poskytovatele síťových služeb s návrhem na přísnější režim?

Napadlo a oslovili jsme. Byli jsme za lidmi ze společnosti Seznam, která provozuje server Lidé.cz. Dělali na mě dojem, že se v nich probudila vůle s danou situací něco dělat. Snad to mysleli vážně.