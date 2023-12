The Offspring.Zdroj: se svolením Rock for People

Rock for People, Hradec Králové

S prvním prosincovým dnem spustil festival Rock for People tradiční adventní kalendář, který každý den až do Vánoc odhaluje jednu kapelu, která bude jeho hostem. První okénko na webových stránkách Rock for People patří The Offspring, druhému ze čtyř headlinerů festivalu, kteří vystoupí na 28. ročníku festivalu od 12. do 15. června 2024 v hradeckém Parku 360. A to vedle hudebníků Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Pendulum, Coreyho Taylora či Parkway Drive.

Vstupenky na festival si fanoušci pořídí v limitované edici v síti GoOut.net nebo na: rockforpeople.cz. Jejich cena na čtyři dny se pohybuje od 2490 do 13 900 korun dle jednotlivých kategorií. Po vyprodání aktuální edice vstupenek budou následovat vstupenky za vyšší cenu. Jednodenní lístky budou v dispozici koncem prosince.