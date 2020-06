„Fotit ve VFN byl dlouhodobý a předem plánovaný projekt. Vůbec nesouvisel s koronavirovou pandemií, která jej ale samozřejmě udělala zajímavější a dramatičtější. Ráda bych svými fotografiemi zachytila život lékařů, pacientů a vše podstatné, co se děje za dveřmi v čekárnách i na jednotlivých odděleních. Medicína se velmi rychle vyvíjí a stejně jako před sto lety bylo ve zdravotnictví všechno jinak, tak za dalších sto let přijde určitě také velký posun. Chci zkrátka současnou situaci zdokumentovat,“ uvedla Alžběta Jungrová.

„Hodně věcí je tu pro mne malým zázrakem. Je neuvěřitelné, co všechno dokážeme a je mi potěšením, že to mohu vidět ze zákulisí. Samozřejmě je to i emotivní, a to od focení porodu až po práci zubaře,“ dodala.

Dokumenty z klinik i porodnice

Jungrová již ve VFN fotila pacienty s onemocněním covid-19, zdokumentovala kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, plicní kliniku, IV. interní kliniku, stomatologickou kliniku nebo se vypravila na sály gynekologicko-porodnické kliniky známé jako porodnice U Apolináře.

Základem její tvorby byly odjakživa dokumenty a reportáže. Pracovala pro noviny, několik let strávila v USA a v Londýně a za náměty cestovala do nejrůznějších částí světa. S focením v nebezpečných zemích zmítaných bídou a válkou se před pár lety rozhodla skončit. V současnosti se živí komerční fotografií, dělá své umělecké projekty a dlouhodobé dokumenty.

„Je skvělé, že mohu kombinovat vše najednou, nic mi pak nezevšední. Cestuji, ale už trochu do jiných destinací. Občas se mi zasteskne, to je jasné, ale nyní mě naprosto naplňuje to, co fotím doma,“ přiznala fotografka, jež opakovaně získala ocenění Czech Press Photo.