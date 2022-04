Fikce i realita

Hra Train to Sachsenhausen (Vlak do Sachsenhausenu) vyšla v březnu a je primárně určena pro mobily, je ale možné ji hrát i ve speciální verzi pro počítače či tablety. Vrací se k represím kolem zavření vysokých škol 17. listopadu 1939 a deportaci 1200 studentů do tábora v Sachsenhausenu. Hlavní hrdina je fiktivní, hra nicméně vychází z reálných vzpomínek pamětníků, vznikala ve spolupráci se společností Živá paměť. Má komiksovou estetiku a na rozdíl od předchozích her je krátká, trvá zhruba pět až deset minut.

„Byl to záměr,“ říká Vít Šisler z Charles Games. „Podle toho, jaká rozhodnutí hráč ve hře dělá, se dostává do různých situací a na cesty, kterými prošli v dané době skuteční lidé. Má sedm různých konců a my jsme chtěli, aby hráče krátká stopáž přiměla hru opakovat a projít všemi cestami, které nabízí. Jedna z nich končí příjezdem do tábora, jiná například úspěšným útěkem z protektorátu. K dispozici je i virtuální muzeum, které na hru navazuje a kde si hráči mohou poslechnout natočené vzpomínky skutečných pamětníků. Řada z nich už bohužel nežije. Dělali jsme hru primárně s možností zakomponovat ji do výuky dějepisu.“

Na rozdíl od předchozích her je „Train“ zdarma, především díky německé společnosti EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), jež ji zafinancovala. „Nadace EVZ má velký zájem na podobných projektech, snaží se připomínat zločiny nacismu a hledá nové cesty, jak otevřít debatu na daná témata s mladou generací. Na nás se obrátili díky předchozím hrám, které je zaujaly, hlavně Attentat 1942,“ vysvětluje Šisler.

Hra se těší úspěchu, není ostatně určena jen pro školy. „Zatím má desítky tisíc stažení. Máme pozitivní recenze jak od učitelů, tak od historiků i běžné veřejnosti,“ vypočítává Šisler. „Každé médium má své limity i výhody. Knihy a tištěné studijní materiály tu zůstanou i nadále, hry mají ale výhodu v tom, že umožňují spoluprožít daný historický příběh. Rozvíjí tak schopnost historické empatie a pochopení motivací a pocitů aktérů. Existují různé druhy her a každý žánr má jiné možnosti, jak hráče zapojit.“

Nedůvěra historiků

Začátky studia Charles Games nebyly snadné. „Při tvorbě Attentatu jsme oslovili historiky z Akademie věd, ti byli ale dost skeptičtí. Obávali se zjednodušení a schematizace, pochybovali, zda je to dobrá cesta. Na nás bylo, abychom je přesvědčili. Je to podobné jako s komiksy, které byly zkraje znevažované a nakonec si vydobyly důstojné místo i v historických látkách. Třeba Maus, jenž citlivě pojímá téma holokaustu.“

A co baví doktora informačních věd na herních aplikacích nejvíc? „Samotný proces. To, jak vznikají různé podoby historické zkušenosti, jak hra vtahuje hráče a jaké diskuze otvírá. Hlavním důvodem založení našeho studia bylo podnětným a atraktivním způsobem přiblížit zásadní dějinné momenty 20. století,“ říká. „Věřím, že tyto hry jsou silné médium, které může vyprávět autentické příběhy a umožnit hráči vytvořit si vlastní názor.“

A argument pro rodiče, aby se nebáli dětem podobné hry pouštět ani toho, že propadnou závislosti? „Na to není jednoduchá odpověď. Existují bezesporu hry vytvářené s cílem, aby u nich hráčova pozornost vydržela co nejdéle,“ souhlasí Šisler. „Nejsme evolučně vybaveni na to, abychom uměli s těmito stimuly a dráždivými podněty pracovat. Takže obavám rodičů ohledně závislosti rozumím. Ideální je, když s dětmi budou hry sami hrát nebo budou sledovat, co hrají – stejně jako to dělají třeba s filmy, u nichž si nejsou jisti, jestli už se na ně může jejich dítě dívat.“

Rozpočty se pohybují v různých číslech. Studio tvoří dvě větve - jednak realizace vlastních her, třeba Liberation nebo Atentatt, které vznikají ve finanční režii tvůrců, jiné jsou placené zadavateli - na zakázku. „Oslovují nás různé subjekty, které už ví, co máme za sebou a co od nás mohou čekat. Dělali jsme projekt o kyberšikaně, teď se zabýváme hrou na enviromentální téma,“ vysvětluje.

Atentát v utajení

Přesto občas narazí na nečekaný problém. Tím byl právě Attentat 1942, oceněný mimochodem jako Česká hra roku 2018. V Německu ji ovšem čekaly problémy. „Zkomplikoval to zahraniční trestní zákoník, zakazující používání symbolů hnutí potlačujících práva a svobody člověka, v našem případě šlo o vzhledem k historickému kontextu o nacistické symboly, i když byly použity jako kulisa v rámci příběhu. Vadily nejen hákové kříže, ale i pozdravy, podobizny Hitlera a podobně,“ říká Šisler.

„Tyto symboly je možné použít jen pro účely vědy, výzkumu či umění. Počítačové hry ale nebyly až donedávna ani do jedné z těchto kategorií řazeny. Přestože jsme tedy v Berlíně na mezinárodním festivalu s Attentatem vyhráli, porota jej musela hrát za plentou a hra nesměla být veřejně vystavena.“

Jak dodává, vedl tento „režim“ občas ke kuriózním věcem, kdy tvůrci her kontroverzní symboly záměrně vypouštěli, aby se dostali na cizí trh. „Vznikla třeba hra o druhé světové válce, kde nebyli nacisté. Což působilo samozřejmě bizarně, úplně zmizel reálný viník daných událostí. To jsme odmítli udělat. Nakonec ale Attentat přispěl ke změně. Díky výhře vzbudil velký ohlas a rozproudil debatu, jak plošným zákazům do budoucna zamezit a posuzovat každé dílo zvlášť. Což se dnes i děje.“

A výhledy? „Pracujeme teď na objednané herní aplikaci o tom, jak funguje koloběh vody v přírodě, na téma udržitelnosti. A hledáme finance pro další vlastní hru o padesátých letech, Pražském jaru a normalizaci. Pokračujeme tak v narativním oblouku, jenž popisuje druhou polovinu 20. století. Tato hra by měla završit Svobodu 1945 a Attentat 1942,“ uzavírá Šisler.