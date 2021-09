Podle dobových záznamu darovala oponu boskovickému muzeu tělocvičná jednota Sokol Doubravice v roce 1938. Hrubé plátno podšité pytlovinou, které je zhruba čtyři a půl metru široké a na výšku má necelého dva a půl metru, leželo desítky let stočené v depozitáři muzea.

Zmíněná divadelní opona pochází z roku 1881. Do Doubravice nad Svitavou jezdil Alfons Mucha za svým přítelem ze studií Juliem Stantejským, který tam byl učitelem a zároveň nadšeným ochotníkem. Mucha mu byl i za svědka na svatbě. Záznam o oponě objevili pracovníci před deseti lety v inventárních záznamech náhodou. A následně i ve sbírce muzea. Byla však značně poškozená. Muzeum ji nechalo zrestaurovat a také prozkoumat. „Oslovili jsme restaurátora a akademického malíře Igora Fogaše. Prvotní analýzy Muchovo autorství nevyloučily. Po odstranění nepůvodní podšívky z pytloviny pak restaurátor objevil na zadní straně opony Muchovu signaturu s vročením 1881,“ uvedl před časem tehdejší pracovník muzea Petr Vítámvás.

Vzácný artefakt je nyní po zrestaurování uložený v Muzeu regionu Boskovicka, kde si ho Mucha začátkem týden prohlédl. „Přeji Vám vše nejlepší,“ napsal vzácný host do návštěvní knihy v tamním muzeu.

Boskovice navštívil vnuk světoznámého malíře Alfonse Muchy. Do druhého největšího města na Blanensku ho přilákala divadelní opona, kterou jeho dědeček namaloval ochotníkům v Doubravici nad Svitavou na sklonku 19. století. | Foto: MĚSTO BOSKOVICE

/FOTO/ Boskovice navštívil v pondělí vnuk světoznámého malíře Alfonse Muchy. John Mucha je zároveň prezidentem Nadace Mucha. Do druhého největšího města na Blanensku ho přilákala divadelní opona, kterou jeho dědeček namaloval ochotníkům v Doubravici nad Svitavou na sklonku 19. století.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.