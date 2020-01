Jeho hlavním hrdinou je policista protikorupčního útvaru Tomáš Krása v podání Richarda Krajča, který se s ambiciózní novinářkou Simonou Burešovou (Anna Fixová) vrhá do vyšetřování. V rukou mají silné karty v podobě podezřelé smlouvy a několika fotografií pozoruhodné sestavy hráčů golfu kdesi v Jižní Africe. Proti nim ale stojí falešní hráči rozhodnutí zvítězit za každou cenu.

„Tomáš je vystudovaný právník, který ale nechce stát na jedné straně zákona s lumpy, nechce vytahovat lidi ven z vězení, ale naopak by je tam raději zavíral. Proto jde ke zvláštnímu útvaru u policie a snaží se odhalovat korupci někdy i na vlastní pěst,“ říká na adresu své role Richard Krajčo. „Je to takový samorost, a nemyslím si, že se to všem líbí. Sám nevím, jestli bych měl na takovou práci žaludek a taky odvahu, zvlášť když víte, že vám může jít o život.“

Inspirace v knize Advokát

Inspiraci pro film našel režisér Jiří Svoboda (mimo jiné tvůrce Sametových vrahů) v románu Advokát někdejšího elitního policisty, dnes senátora Václava Lásky. „Na počátku devadesátých let, kdy Václav Láska funkci policejního vyšetřovatele zastával, probíhal organizovaný zločin poněkud odlišně. Policie byla jinak technicky vybavená, samotné činy vypadaly brutálněji. Zavraždění byli v sudech házeni do přehrad, Da- gestánci zakopávali vlivné lidi, kteří dlužili peníze, někde na poli…,“ uvádí Jiří Svoboda.

Postupem času se podle jeho slov zločin „zharmonizoval“, pro vynucování úplatků a splétání intrik existuje neomezený počet variant. „Politici spolupracují s podsvětím, tvořeným bývalými zelináři, kteří dnes létají tryskáčem do Monte Carla a tahají za nitky premiérům. Občas to někteří policisté kryjí, ať už z jakýchkoli pohnutek. Celý mechanismus se děje bez násilí, je daleko více ‚promazaný‘, takže hledat viníka je obtížné, nemluvě o tom, že někdy ani k procesu s ním nedojde. Myslím, že tato oblast našeho veřejného života je ve skutečnosti daleko horší, než jak se podařila ztvárnit ve filmu,“ doplňuje režisér.

Do dalších rolí obsadil Miroslava Donutila coby vlivného poslance opoziční politické strany, jenž doufá, že bude příštím premiérem. K tomu, aby byl patřičně „vyzbrojen“, využívá služeb všehoschopného muže, jakým je Židlický, ztvárněný Ondřejem Vetchým.