Výstava Past Lives odhaluje zašlé světy starých fotek

Staré fotografie mají prazvláštní kouzlo. Zachycují okamžiky v životech lidí, kteří již nemusí být mezi námi. Co se jim při focení honilo hlavou? Nač mysleli? Co znamená jejich výraz, postoj? A co vlastně představuje daná fotografie?

Výstava Past Lives v pražské galerii Arcimboldo | Foto: Arcimboldo