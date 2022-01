„Angažovali jsme špičkové evropské trikové jezdce na koních s kaskadéry. A také herce z Národního divadla Brno. Měli jsme obavy, jestli nepůjde o divácký propadák. Šli jsme do rizika s tím, jestli se už slavná románová dvojice Vinnetou a Old Shatterhand nepřežila a nepřeválcovali je moderní filmoví superhrdinové. Naštěstí má velký náčelník Apačů stále tolik příznivců, až nás to překvapilo,“ řekl Deníku Rovnost šéf městečka Jerry Procházka.

Po stopách Vinnetoua. Nadšenec z Boskovic fotí místa filmových mayovek

Dodal, že pro nadcházející sezonu počítají u zmíněného představení s úpravami. Přibudou akční scény a pokud vše dobře dopadne, tak se bude nad diváky dokonce vznášet orel. Ale to je stále v jednání. „Sezona 2022 bude sice tečkou za představením Vinnetou I., nicméně westernové městečko bude příběhy slavného apačského náčelníka a jeho bílého bratra Old Shatterhanda žít dál. Na sezonu 2023 již připravuje představení Poklad na Stříbrném jezeře,“ nastínil plány do budoucna Procházka.

Unikátní kulisy v přírodním amfiteátru

Publikum se snaží nalákat také na unikátní kulisy v přírodním amfiteátru. Šedesát metrů dlouhé kolejiště s tunelem, třítunová lokomotiva, nádraží městečka Roswell a replika dobového saloonu. Nechybí ani devítimetrový vodopád a jezírko. Legendární filmy na motivy knih Karla Maye uchvátily už před několika desítkami let například brněnského celníka Jana Machálka. Později začal s manželkou navštěvovat v zahraničí místa, kde se tyto snímky točily a fotografuje je. Spojení jsou i s boskovickým westernem, kde si oba v divadelním představení Vinnetou zahráli.

„Já jako vedoucí tábora železničářů mistr Jones a manželka pak ztvárnila apačskou ženu. Je to něco neuvěřitelného. Splněný sen, moc za něj děkuji,“ řekl Machálek.

Blansko mobilem. Mám v kapse vše na jednom místě, říká fotograf Stanislav Vondra

Do Westernového městečka v Boskovicích letos přivezl z Chorvatska dvě misky červeně zbarvené zeminy. Přesně z míst, kde se natáčel snímek Vinnetou I. „Jednalo se o lokality se scénami Rosewellu a pak ještě apačského puebla u filmové řeky Rio Pecos. Městečko Rosewell filmaři umístili nedaleko železniční tratě mezi městy Zadar a Knin. Rio Pecos je ve skutečnosti sedmdesát kilometrů dlouhá řeka Zrmanja, které protéká Zadarskou a Šibenicko-kninskou župou,“ upřesnil muž. Ročně navštíví městečko s kulisami Divokého západu v Boskovicích zhruba sto tisíc turistů.